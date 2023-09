– Det blir gåsehud

For første gang siden 1976 er et lag på tredje nivå i semifinalen i cupen. Giganten Molde kommer på besøk til lille Kjelsås.

Noen steinkast unna Grefsen stadion bor en ekte Kjelsås-familie. Dag Halvorsen har over 300 kamper for klubben. Nå skal sønnene Philip og Victor spille en historisk semifinale foran 3000 feststemte Kjelsås-tilskuere.

– Å ha to sønner som får lov til å være med på dette, det er klart vi er stolte over det. Det er stort at de får oppleve det med sin barndomsklubb. De har jo spilt her siden de var fire-fem år gamle, forteller Dag Halvorsen.



GODE MINNER: Familien ser tilbake på fine øyeblikk med Kjelsås. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

Rundt stuebordet samles familien og mimrer tilbake til oppveksten med Kjelsås.

– Det er mange gode minner. Vi var jo stort sett på alle A-lagskamper da vi var små. Jeg husker vi var ballgutter mot Vålerenga, mimrer Philip Halvorsen.



– Det er noe historisk som skal skje

Fotballentusiasmen i lokalmiljøet er til å ta og føle på. Alle snakker om den store begivenheten som er i vente.

– Det er veldig spesielt. Det er lenge siden det har vært sånn engasjement på Kjelsås. Alle snakker om Molde-kampen. Det er unikt, sier Dag Halvorsen.



SPENT FOR ANLEDNINGEN: Dag Halvorsen har over 300 kamper for Kjelsås. Nå står han på sidelinjen og følger sønnene i et historisk cupeventyr. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Onsdag ettermiddag får sønnene oppleve noe helt spesielt med moderklubben.

– Det er noe historisk som skal skje. Når vi går ut på banen med sangen som de pleier å spille her så blir det gåsehud. Det blir nok spesielt for de på tribunen også, sier Victor Halvorsen.



KLARE: Brødrene Halvorsen ser frem mot onsdagens semifinale. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

De to unge brødrene reflekterer godt rundt cupeventyret med sitt kjære Kjelsås.

– Det har vært helt utrolig. Stemningen på kampene har vært fantastisk. Det gir ekstra energi å spille for så mange i lokalmiljøet, sier Philip Halvorsen.



Hans yngre bror, Victor, nikker istemt og lyser opp når han snakker om onsdagens semifinale.

– Det er en ung og sulten spillergruppe. Vi er jo underdogs, men det har vi vært nesten hver kamp vi har spilt. Det gir oss en ekstra boost. Molde er ute og spiller Europa nå. Tenk å slå de her, det hadde jo vært helt ekstremt, smiler Victor Halvorsen.



UNGE OG SULTNE: Kjelsås-spillerne feirer en historisk cupbragd. Foto: Astrid Pedersen

– «Drømme på Kjelsås»

Den unge midtbanespilleren Victor Halvorsen har også sammen med kompisene laget klubbens nye supportersang «Drømme på Kjelsås». Et tydelig budskap på veien mot Ullevaal.

– Det er mulig den kommer på i løpet av kampen. Kanskje i pausen, kanskje før kamp. Vi får se, ler Victor.

– Totalt sett så er jeg fornøyd med musikken han og kompisene lager. Det er overraskende bra, tilføyer broren Philip.



JUBELSCENER: Kjelsås-spillerne feirer seieren i kvartfinalen mot Raufoss. Foto: Astrid Pedersen

Nå er hele lokalmiljøet samlet rundt den unge spillergruppen. Det er lov å drømme på Kjelsås, selv mot storlaget Molde.

Kjelsås-Molde har kampstart kl. 16:00 på Grefsen stadion onsdag ettermiddag.