Brann klare for cupfinalen:

Stabæk - Brann 0-2 (0-1)

Se begge målene i videovinduet øverst!

Brann er klare for cupfinalen etter å ha slått Stabæk i semifinalen.

Det var bergenserne Aune Heggebø og Bård Finne som scoret målene, som sender Brann til cupfinalen for første gang siden 2011.

Den gang ble det tap mot Aalesund. Nå håper Eirik Horneland & co. å gjøre som gullaget fra 2004.

Å løfte pokalen på Ullevaal.

– Jeg tror folket i Oslo gruer seg til at bergenserne skal ta over byen. Det blir et kok uten like, sier Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2 etter kampen.

– Vi skal ta over Oslo, sier målscorer Aune Heggebø.

FIKK BETALT: Aune Heggebø tok vare på sjansen han fikk fra start. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg synes bergenserne virkelig fortjener å få oppleve cupfinalen. De har stått utrolig bak oss. Det å få invadere Oslo med bergensere med røde drakter ... Å gå i tog fra Karl Johans gate til Ullevaal, det blir fantastisk, sier Sivert Heltne Nilsen.

Brann danske midtstopperkjempe Japhet Sery Larsen var i skyene etter kampen.

– Det føles helt ufattelig. Det er helt fantastisk å gjøre dette med Brann. Jeg dro da de rykket ned, nå er jeg tilbake og vi skal til finalen. Det betyr alt, Brann hører hjemme i toppen av norsk fotball, sier Sery Larsen til TV 2.

KOKENDE IDIOTER: Denne gjengen er klare for en helg i Oslo i slutten av mai. Foto: Annika Byrde

– Snakk om å gjenreise en storklubb

Det er 497 dager siden Brann tapte mot Jerv og rykket ned til Obosligaen.

I løpet av denne perioden har Eirik Horneland og Brann rykket opp, blitt dratt inn i medaljekampen av ekspertene og sist, men ikke minst, sikret seg en plass i cupfinalen.

– Det er en eventyrlig reise Brann har hatt siden nachspiel-skandalen. Snakk om å gjenreise en storklubb, sier Jesper Mathisen.



FEST: Over 600 Brann-supportere hadde tatt turen til Bærum for kampen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

TV 2s ekspert trekker særlig frem trener Eirik Horneland.

– Eirik Horneland har gått foran i denne snuoperasjonen. Han var den som virkelig stod frem da det blåste som verst, og han har bare fortsatt å imponere. Først rykker de opp med overlegen margin og nå skal de spille cupfinale, sier Mathisen.

– Det er enorm prestasjon av alle i Brann. Med Brann i en cupfinale kommer det garantert til å bli en vanvittig stemning rundt og i selve finalen, sier Mathisen.

For 16 måneder siden rykket vi ned. Nå er vi i cupfinalen. For en reise det har vært. Og for en ære å ha vært med på den. — Sean {ʀ}øskeland (@Seanrosk) April 26, 2023

Cupens toppscorer Bård Finne scoret sitt tiende cupmål. Nå gleder han seg stort til å male Oslo rødt.

– Det betyr veldig mye for supporterne våre, det er en helt spesiell kamp. Bergenserne er gale når det kommer til cupfinalen, da koker det. De fortjener det virkelig, de har stått ved oss i både gode og dårlige dager, sier målscorer Bård Finne til TV 2.

FEST: Bård Finne kunne juble etter å ha scoret Branns andre mål. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Skuffet Stabæk-leir: – Bitter, surt og skuffende

Stabæk hadde store problemer med å henge med når Brann satte på turboen.

Allerede etter 19 minutter kunne Aune Heggebø løpe mot egne supportere og feire. Bergenseren løp seg fri og var nådeløs da Mathias Rasmussens innlegg traff ham.

– Bitter, surt og skuffende. Vi hadde forhåpninger om å ta oss til finalen. Det er vondt, sier Fredrik Krogstad.

Stabæk-trener Lars Bohinen var i likhet med Krogstad svært skuffet etter kampen.

– Jeg tenker at vi taper fortjent. Vi taper mot et lag som er kvikkere enn oss, tilsynelatende vil mer enn oss og som spiller bedre enn oss. Det er ingenting å si på resultatet.

Gressmatten på Nadderud har fått hard medfart den siste uken, men det tok bare minutter for Brann å gjøre seg kjent med underlaget.

KRITIKK: Stabæk har den siste tiden måtte tåle kraftig kritikk for gressmatten deres. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Finne utnyttet Bakenga-skade

Etter å ha brukt de første ti minuttene på å bli kjent med gressmatten, tok Brann mer og mer over.

Målet var bare et varsko på hva som ventet. Etter pause fortsatte Brann det høye tempoet.

Lars Bohinen kastet inn Mushaga Bakenga for å jakte mål, men allerede to minutter senere gikk trønderen i bakken.



Bakenga trengte behandling utenfor banen og måtte dermed klare seg med en mann mindre en kort periode.

Det utnyttet Brann.

Bård Finne var nådeløs da han fikk muligheten til å skyte fra kloss hold. Hans tiende mål i cupen.

Flere mål ble det ikke. Det betyr at Brann møter Bodø/Glimt eller Lillestrøm på Ullevaal 20. mai!