– Det betyr alt

NM for gatelag samlet 400 deltakere fra hele landet til fotballturnering i Bergen. Få, om noen idrettsarrangement, betyr mer for deltakerne.

– Jeg ble kalt «sosialt klossete» av sosionomene i PPT. Det gjorde meg forbanna, jeg ble voldelig og jeg drakk mye. Jeg begynte å ruse meg på amfetamin da jeg var 23.

Kim er nådeløst ærlig når han forteller om hvordan livet var.

Keeperen på Branns gatelag er ingen beskjeden skikkelse. Man både ser og hører Kim godt når han kommer.

MIDTPUNKT: Kim er en mann man legger merke til. Keeperen er en meget sentral skikkelse på Branns gatelag. Foto: Erik Teige / TV 2

Smilet er stort sett alltid på plass.

Men ikke når han snakker om hvordan rusmisbrukere bør bli møtt av folk som jobber i sosialtjenestene.

– Du er respektert.

De tre ordene mener Branns skuddstopper er de viktigste. De kan endre liv. De kan være starten på å få orden på en kaotisk hverdag.

– Blir du møtt med respekt, da går det jævlig bra. Begynner du å dømme, da er det bare å drite i det, sier Kim mens broren nikker anerkjennende.



PÅ LÅN: Kay fikk en telefon der budskapet var at FK Haugesund trengte keeper. Han var ikke vond å be. Foto: Erik Teige / TV 2

Ingen av de to tvillingene føler de fikk en sjanse til å vise hva de var gode for. Hva som bor i dem.

– Jeg har egentlig ruset meg hele livet, sier tvillingbror Kay. Jeg var 13 da jeg begynte med hasj og 17 da jeg begynte med amfetamin.

Det å være tvillingbrødre med den samme rusutfordringen er ikke bare enkelt.

– Vi har hatt våre opp- og nedturer. Vi har jo hatt en nedtur nå nettopp, men jeg håper vi kan legge vekk den, sier Kay og ser på sin bror.

– Det kan vi. Det ordner seg for snille gutter, Kay, svarer Kim og smiler.

Berømmer mor

En oppvekst preget av usikkerhet grunnet en skilsmisse, flytting og mangel på en farsfigur er faktorer Kim peker på når han skal forsøke å forklare hvorfor livet ble som det ble.

STYRER BUTIKKEN: Kim har en røst som bærer godt. Her gis det klare instrukser til medspillere på Brann. Foto: Erik Teige / TV 2

Brødrene har alltid hatt hverandre, men en sterk mor får mye av æren for at de nå spiller NM for gatelag.

– Mamma har hatt en kjempejobb. Hun var så tøff i trynet, sier Kim.

Den kraftige Brann-keeperen forteller om en mor som gikk mellom de to brødrene.

– Hun stoppet meg akkurat i det jeg skulle slå ham. «Nå er det nok», var beskjeden.



– Da gikk jeg vekk. Respekt for mamma, sier Kim og hever begge armene over hodet.



Gatelagets betydning

Det er om lag 1200 spillere på de 30 gatelagene i Norge. Av disse kom 240 ut i arbeidslivet, inn på skole eller i arbeidstrening i løpet av fjoråret.

– Siden 2015 har vi klart å få til dette med 600 personer, sier daglig leder i Fotballstiftelsen, Arne Knoph, til TV 2.

ÅPNING: Daglig leder i Fotballstiftelsen, Arne Knoph, President i NFF, Lise Klaveness og styreleder i Brann, Aslak Sverdrup, åpnet årets turnering. Foto: Erik Teige / TV 2

Også for Norges Fotballforbund er gatelagssatsingen viktig. Hele forbundsstyret var på plass under turneringen. President Lise Klaveness har også takket ja til en plass i styret i Fotballstiftelsen.

BURVOKTERE: Begge brødrene står i mål. Her er Kay i aksjon for FK Haugesund mot bror i Brann. Foto: Erik Teige / TV 2

For tvillingene Kim og Kay er det liten tvil om betydningen av faste avtaler med gode venner.

– Det betyr alt, svarer Kim kontant.

– Det er jo vårt andre hjem.

Kay er sikker på hva de hadde gjort uten gatelagsfotballen.

– Vet du hvor vi hadde spilt da, Kim? spør han broren.

– SK Dop, er det dystre svaret.