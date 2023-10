Derfor må vi heie på Island i kveld

TRENER ISLAND: Åge Hareide er landslagssjef for Island. Her fra en varm dag i Marbella i mars. Foto: Fredrik Varfjell

Etter seieren mot Kypros kan Norge fortsatt kvalifisere seg direkte til EM i Tyskland neste sommer.

Men det finnes en alternativ vei: Playoff gjennom Nations League. Da må Norge ha hjelp.

17 av 23 lag (Tyskland allerede kvalifisert som vertsnasjon) foran Norge på Nations League-rankingen må kvalifisere direkte.

Den dårlige nyheten? Akkurat nå er det kun 16 lag som ligger på en plass som gir billett direkte til neste års mesterskap i Tyskland.

Polen, Wales, Israel, Bosnia-Hercegovina, Finland, Ukraina og Island er lagene foran Norge som ikke ligger på topp to i sine grupper.

Allerede fredag kveld kommer første livline.

Da spiller både Åge Hareides Island og Bosnia kamper mot henholdsvis Luxembourg og Liechtenstein.

Slovakia har koblet grepet om en EM-billett i sin gruppe, men Norge kan fortsatt håpe at Bosnia-Hercegovina eller Åge Hareides Island tar seg forbi og går videre sammen med Portugal. Fire kamper før slutt er islendingene og bosnierne imidlertid sju poeng bak slovakene.

Så like viktig som at Island og Bosnia vinner, er det at Slovakia taper. Og det kan skje:

De møter nemlig Portugal borte fredag. Dermed er det håp om at forspranget er nede i fire poeng når kvelden er omme.

