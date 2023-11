Derfor må Norge håpe på Israel-hjelp

Israel spiller fire landskamper på ni dager. Det kan ende med en ny EM-sjanse for Norge.

Se Kosovo mot Israel på TV 2 Play fra søndag klokken 20.45.

Skottland og Spania har allerede sikret seg de to EM-plassene i Norges kvalifiseringsgruppe, men det finnes fortsatt et norsk håp.

Ståle Solbakkens menn kan få muligheten i playoff i mars gjennom Nations League-rankingen.

Da er Norge avhengige av at Israel blir topp to i sin gruppe.

Israel er fem poeng bak Romania, som har to kamper til gode. Denne måneden venter fire kamper for israelerne.

Den første kommer mot Kosovo søndag kveld.

– Ut fra et sportslig sted, så er det ikke vanskelig for meg å holde med Israel, for da får vi en ekstra sjanse hvis de går forbi Romania, sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 nylig.

17 av 23 lag (Tyskland allerede kvalifisert som vertsnasjon) foran Norge på Nations League-rankingen må kvalifisere direkte dersom det skal bli playoff. Akkurat nå mangler det ett lag for Norge.



Israel fikk begge sine oktoberkamper utsatt til november og skal spille fire kamper i tiden 12. til 21. november: Kosovo (borte), Sveits (i Budapest), Romania (i Budapest) og Andorra (borte).

Inntil videre tillater ikke Det europeiske fotballforbundet (Uefa) spill i Israel på grunn av sikkerhetssituasjonen.



Norge møter Færøyene i en privatlandskamp torsdag, før Skottland er motstander i den siste EM-kvalifiseringskampen neste søndag.

Fotball-EM spilles fra 14. juni til 14. juli.