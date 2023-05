Derfor gikk det galt for Horneland: – Jeg mistet meg selv

Se Rosenborg-Brann på TV 2 Play onsdag fra klokken 17.00.

Akkurat nå er det ingen grunn til bekymring.

Om noe, så mener faktisk Horneland at han og hans fremadstormende Brann-lag får litt for mye ros.

– Jeg står her i Brann og Bergen med en klubb som har fått snudd en vanskelig tid til at vi ser bedre ut. Men så er vi litt oppskrytt. Jeg synes dere blåser oss veldig opp i forhold til hvor gode vi er. Altså, vi er et lag som slåss hver eneste dag for å stabilisere oss på nivået, så litt oppskrytt synes jeg vi er, sier Horneland til TV 2.



Det kunne vært verre.

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, smiler han.



Ble spist opp

Sånn har det ikke alltid vært. Onsdagens bortekamp mot Rosenborg vekker ikke nødvendigvis bare gode minner.

Det blir Hornelands første retur til Lerkendal som hovedtrener, den andre totalt etter 3-2-seieren som Kåre Ingebrigtsens assistent for to sesonger siden.

Det ble halvannet år i RBK, fra januar 2019 til juni 2020, en periode preget av svake sportslige resultater og voldsom utenomsportslig uro.

Horneland beskriver det som at «Rosenborg spiste meg opp».

Han utdyper hva han mener med det:

– Det går på at det ligger en voldsom historie der. Jeg mistet meg selv sakte, men sikkert. Da spiser det deg opp. Hvis du mister deg selv og ikke klarer å prestere på ditt ytterste, så får du heller ikke formidlet den kraften du trenger i en type jobb som denne inn mot en spillergruppe.

Energien som kjennetegner ham, forsvant under tiden i Trondheim.

– Da er det vanskelig å få levert på det nivået som du må levere på, sier Horneland.

SISTE KAMP: En betenkt Eirik Horneland under sin siste kamp som RBK-trener, mot Bodø/Glimt. Dagen etter ble det klart at han hadde fått sparken. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Rekdal: – Veldig mange som ser bakover

Nå er det Kjetil Rekdal som har Hornelands gamle jobb. Og akkurat som sin kollega Rekdal på tredjeplass i sin første RBK-sesong.

– Har du forståelse for at Horneland sier han ble spist opp og mistet seg selv i Rosenborg?

– Ja, det har jeg merket, jeg også. Ikke at jeg har mistet meg selv eller er redd for trykket og presset som ligger her, for det lever jeg godt med. Men det er veldig mange som ser bakover istedenfor fremover, sier Rekdal.

– Er det historien som gjør at det er så annerledes og kanskje ekstra vanskelig å lykkes i Rosenborg?

– Noen har kommet hit etter å ha spilt på lavere nivå, og så blir de buet av banen i tredje serierunde mot Sandefjord. Vel fortjent, det er ikke det, men det blir kanskje en annen opplevelse enn de har vært borte i før. Det kan sette sine spor. Da er det viktig at vi som står i front, skjermer dem fra dem og sier at dette ikke er farlig. Det er bare sånn det er her.

MERKER PRESSET: Kjetil Rekdal. Foto: Michael Allen / TV 2

Hansen husker Liverpool-grep

En av få nåværende Rosenborg-spillere som også spilte under Eirik Horneland, er keeper André Hansen.

Han trekker frem den første treningskampen under Horneland i RBK, mot Slavia Praha i februar 2019, som et tidlig eksempel på det som nå kommer til syne i Brann.

– Han prøvde en Liverpool-inspirert form for 4-3-3 med tre smale ledd. Jeg synes Brann har mange likhetstrekk med det Liverpool gjør på et mye høyere nivå. Så han har vært inne på tanken i Rosenborg også, sier Hansen og erkjenner:

– Han kom til et Rosenborg med støy på alle kanter og vanskelige arbeidsvilkår. Det han har fått til i Brann nå, tror jeg ikke han hadde fått til i 2019. Men det er interessant at han var inne på tanken allerede da.

Hansen gleder seg over å se gamlesjefen lykkes.

– Jeg har all respekt for den mannen med tanke på den dritten han har stått i.

– Kan du forstå at han føler han ble «spist opp» i Trondheim?

– Jeg kan forstå det. Det var ikke lett å komme og ta over da. Du skal egentlig si at «jeg er her fordi det som ble levert i fjor, ikke var godt nok». Det er ikke så lett til å si til en gruppe som har vunnet syv titler på fire år.

Ingebrigtsen: – Fryktelig slitsomt

Mannen som ledet RBK til de fleste av disse titlene, var Kåre Ingebrigtsen, som fikk sparken som trener sommeren 2018. To år senere tok han over Brann, der han etter hvert fikk nettopp Horneland som assistent.

– Du skal være godt forberedt for å trene Rosenborg og for å stå i det i lang tid. Da skal du ha vært med på litt av hvert, og det har Kjetil, og han håndterer det. Men det er tøft, de kravene. Det er det å være i Rosenborg, og du må like det. Det er ikke alltid det er ålreit, men du må synes det uansett. Det er fryktelig slitsomt, men sånn er det å være i Rosenborg. Det er desidert størst interesse fra supportere og folk rundt. I Trondheim by er det rundt regnet 80.000 fotballeksperter, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Til tross for at han har et «svært godt» forhold til Branns trener, er han ikke i tvil om hvem han holder med når Horneland besøker Lerkendal og Rosenborg onsdag:

– Det skal du ikke lure på. De er svarte og hvite.

– Norges beste lag

I Trondheim er forholdet mellom RBK og lokalpressen anspent etter kritisk dekning av de fire første serierundene og oppkjøringen. I Bergen er stemningen på motsatt side av skalaen.

– Det er vel sånn dette er. Det er en utfordring for mange som følger Rosenborg at du lever litt i historien og ikke i nuet. Det forventes kanskje gull og grønne skoger litt fort, sier Rekdal.

– Det er mange som har beskrevet Brann som Norges beste lag, men de har tross alt tapt en kamp der vi ikke tapte (mot Odd).

– Synes du de er Norges beste lag?

– De tenderer til å vise mye av det, det gjør de. Jeg skal ikke snakke vekk prestasjonene deres. Men de er ikke uslåelige. Så vi går på banen med tro på at vi har en god sjanse til å vinne, sier Rekdal.

Og gjør de ikke det, vil presset øke.

Det vet Horneland alt om.

– I Rosenborg, Brann, Viking og Vålerenga vil det alltid være urolighet rundt resultater. Du er nødt til å få resultater hver eneste uke for å skape ro. Du trenger gjerne litt tid for å få ut potensialet i de klubbene, men det er samtidig mye vanskeligere å få ro i den prosessen.

– Det er et press og jag på resultater, så det å håndtere og ikke bli stresset av det som ligger utenfor din kontroll, det er det det handler om i disse klubbene, sier Horneland.

– Hva er forskjellen mellom å være trener i Brann og i RBK?

– Det er nok historien. Det ligger en mye større historie i Rosenborg enn det det gjør i Brann. Med tanke på resultater og det man har fått til både nasjonalt og internasjonalt.