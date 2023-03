Derfor frykter den spanske stjernen Norge mest

Se Spania-Norge lørdag kl. 20.00 på TV 2 Direkte og Play.



Erling Braut Haaland mangler for Norge, noe som er et hardt slag for Ståle Solbakkens menn i den knalltøffe kampen mot Spania lørdag kveld.

Lagkameraten hans i Manchester City, Rodri, er klar på at det det er et voldsomt tap for Norge før bataljen i Málaga.

– Det er ingen tvil om at han er den viktigste spilleren. Hans fravær kommer til å bli betydelig for Norge, men det er en tropp som har kvalitet og store navn, sier Rodri til TV 2.

Selv uten Haaland tror Rodri at Norge kan gi Spania trøbbel.

– Vi går inn i denne kvaliken i visshet at vi må jobbe hardt og tenke på Norge, som er den tøffeste motstanderen i gruppa.

– Analyserer dem enda

Han begrunner det slik:

– Vi spilte mot Norge for tre-fire år siden. Nå er det et ganske likt kvalifiseringsscenario, og da var vi i trøbbel. Et tøft lag i forsvar, intelligente som venter på kontringene, og gode individuelle kvaliteter.

– De er gode på dødball som krever mye arbeid. Vi analyserer dem enda. Vi er klare for denne oppgaven, og selvfølgelig er vi kapable til å slå dem.

Manchester City-spilleren trekker frem både Alexander Sørloth og Martin Ødegaard som viktige spillere.

– Det er et lag som har toppklasse-spillere. Det er et godt, defensivt lag som er sterke. Vi kommer til å ha fokus på de to, men det er laget vi bryr oss mest om, sier Rodri, som forventer å få en ledende rolle på den spanske midtbanen under den nye treneren Luis de la Fuente.

BLIR INGEN DUELL: På Manchester City er de gode venner, men det blir ikke et møte mellom Rodri og Erling Braut Haaland i landskampen lørdag kveld. Foto: LEE SMITH

Spente på Spania

Han tok over etter VM, som ble skuffende for verdensmesterne fra 2010. Exit i åttedelsfinalen mot Marokko var ikke godt nok.

Derfor tror journalister som følger det spanske landslaget tett at de la Fuente har en jobb å gjøre med å skape et nytt superlag.

Den nye treneren har gått gradene fra ungdomslandslag før han nå tok steget helt til øverste nivå.

– Dette er en ny tropp, ny trener og mange spillere som ikke har vært mye på landslaget. Det er en spesiell kamp fordi dette vil vise hvilket nivå Spania er på nå. De kommer til å ta kampen veldig seriøst, sier Lara Gandarillas fra TVE.

Marca-journalist Jose Felix Diaz tror ikke det spanske laget er bedre enn at Norge kan yppe seg på Rosaleda i Málaga.

– Spesielt i VM så vi at i disse dager er det ikke stor forskjell på landslagene. Jeg er sikker på at Norge blir en tøff kamp for Spania. Sannsynligvis er Norge nærmere å komme til et internasjonalt mesterskap enn på lenge.