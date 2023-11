Derfor er seier mot Skottland gull verdt for Norge

Skottland-Norge ser tilsynelatende ut som en betydningsløs kamp. Men den er viktig for begge lag.

Skottland må slå Norge med to mål for å bli andreseedet når EM-puljene trekkes.

For Norge handler alt om to ting det neste året:

Bli topp to (og aller helst vinne) gruppa i Nations League høsten 2024

Være blant de 24 beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen i november 2024*

Akkurat nå er Norge nummer 23.

– Trekningen har mye å si. Vi var glade for å komme i gruppe med Spania, Skottland, Kypros og Georgia, selv om Georgia ikke var det vi helst ville ha. Vi kunne kommet i gruppe med England og Italia, for eksempel. Det viser forskjellen: På papiret kan det bli mye lettere eller vanskeligere utifra trekningen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

I verste fall kunne Norge havnet i gruppe med to giganter. Framover kjemper man nå en innbitt kamp for en lettest mulig vei til VM i 2026.

Enorm forskjell

Dersom Norge er blant de 24 beste nasjonene i november 2024, vil landslaget bli seedet i pott to når kvalikpuljene til VM 2026 trekkes. Det kan bli helt avgjørende. I VM-kvaliken er det tolv puljer med fire eller fem lag i hver pulje. Gruppevinneren går rett til VM.

Akkurat nå er Norge nummer 23 av de europeiske nasjonene på FIFA-rankingen. Russland er riktignok foran, men de neste 12 månedene blir et rotterace for å holde nasjoner som Romania, Slovakia, Slovenia og Albania bak oss på rankingen. Om Norge er nummer 25 eller dårligere, havner vi i pott tre og møter to antatt bedre lag i kvaliken.



Drømmetrekningen akkurat nå er Ukraina, Norge, Island, Litauen og San Marino.

Dersom Norge havner i pott tre, kan en mareritt-trekning se slik ut: Frankrike, Serbia, Norge og Armenia.

*I et rundskriv datert 26. september bekrefter FIFA at FIFA-rankingen skal legges til grunn for kvalik-seeding og at kun organisasjonskomitéen kan godkjenne unntak fra denne regelen

Tveegget sverd

Fredag etterlyste TV 2-ekspert Yaw Amankwah at Norge må spille flere treningskamper mot god motstand for å være bedre rustet til å ta store skalper. Ståle Solbakken responderte med at NFF forhandler med toppnasjoner før samlingen i mars.

Dette er en vågal kurs og kommer nok etter strategiske møter i korridorene på Ullevaal. Å tape fotballkamper gir svært få rankingpoeng og kan skade Norges VM-sjanser. Samtidig er belønningen desto større dersom man slår disse nasjonene.

For eksempel var Slovakias 4-2-seier mot Island verdt fem ganger mer rankingpoeng enn Norges seier mot Færøyene. Det aller beste er å møte umotiverte nasjoner som ligger foran Norge på FIFA-rankingen.

Norges kamp mot Skottland samt privatlandskampene i mars og juni kan altså vise seg å bli avgjørende for å forsvare posisjonen i topp 24.

IKKE MED: Erling Braut Haaland fikk en smell mot Færøyene og må stå over landskampen mot Skottland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Kan få kinderegg-effekt

Men før VM-kvalik skal det spilles Nations League. En gruppeseier i Nations League høsten 2024 vil gi en kinderegg-effekt for landslaget. Man er sikret opprykk til nivå A, man er med stor sannsynlighet sikret playoff til VM 2026, og sjansen for at Norge kommer til playoff til EM 2028 (fordi de fleste nasjoner på nivå a går rett til EM via kvalik) er stor.

Dessverre for Norge er det 25 prosents sjanse for å møte England, som rykket ned fra nivå a, i Nations League. Det er per dags dato vanskelig å se for seg at Norge vinner en gruppe med England i. Da smaker det langt bedre med Østerrike, Wales eller Tsjekkia.

Nytt på herresiden neste høst - og som nå praktiseres blant kvinnene - er at gruppetoer på nivå b skal spille opprykkskamper mot gruppetreerne på nivå a. Om Norge blir nummer tre i sin gruppe, venter nedrykkskamper mot tabelltoere fra nivå c. Fjerdeplass i gruppa betyr direkte nedrykk til nivå c, mens førsteplass gir direkte opprykk til nivå a for Norge.