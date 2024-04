Derfor er Norges EM-kvalikgruppe tøffere enn noensinne

Se Norge-Finland fredag fra 17.30 på TV 2 Play og TV 2 Direkte

Det norske landslaget for kvinner har vært med alle EM og VM siden 1987, og fredag starter veien mot det neste.

På motsatt banehalvdel på Ullevaal står Finland, i det som er den første av seks EM-kvalifiseringskamper i år.

Nytt av året er at UEFA har delt inn også EM-kvalifiseringen etter samme modell som Nations League, slik at matchingen i selve kvalifiseringsgruppen blir tøffere enn noensinne.

De to andre nasjonene i gruppen til Norge er nemlig EM-vinnerne fra 2017 Nederland og et fremadstormende Italia som også ønsker å komme seg tilbake til glansdagene på 90-tallet der de tok to EM-sølv.

Nederland er rangert som verdens åttende beste lag, Italia er nummer 14 og Norge nummer 16, og det er kun de to øverste nasjonene i gruppen som går direkte til EM i Sveits neste sommer.

– Det er jo tøffere å kvalifisere seg, men det er jo sånn kvinnefotballen har blitt de siste årene. Det har skjedd enormt mye og det er mange lag som har tatt store steg, sier landslagsprofil Guro Reiten til TV 2.

Disse lagene får EM-plass sommeren 2025: Gruppevinnerne og gruppetoerne på nivå A i EM-kvaliken blir direkte kvalifisert (åtte nasjoner). De resterende sju plassene (i tillegg til vertsnasjonen Sveits) skal deles ut via playoff. I playoffens første runde skal først gruppetreerne og gruppefirerne på nivå A ut i dobbeltoppgjør mot gruppevinnerne og de tre beste gruppetoerne på nivå C, mens gruppevinnerne og de to best rangerte gruppetoerne på nivå B skal ut i dobbeltoppgjør mot de to dårligste gruppetoerne og de fire gruppetreerne på nivå B Vinnerne av disse dobbeltoppgjørene utgjør de 14 nasjonene i playoffens runde to (åtte fra nivå A/C og seks fra nivå B-playoffen), og disse trekkes til sju avgjørende dobbeltoppgjør der vinnerne får hver sin plass i EM. Vinnerne som kommer fra det oppgjøret i første runde med den høyest rangerte nasjonen vil være seedet i andre runde.

Vant til store siffer

For der Norge tidligere har vært vant til å møte maksimalt én nasjon som har bydd dem på særlig motstand i kvalifiseringene på vei til mesterskap, og sett resultater som 5-0, 6-0, 7-0, 10-0 som like vanlige som dem av mindre valør, blir det denne gang betydelig tøffere ved første hinder.

– De resultatene man er vant til fra noen år tilbake tror jeg ikke vi kommer til å se igjen. Vi kommer til å se toppnasjoner som taper mot de litt under også. Det begynner å bli ganske jevnt. Det gjør jo bare at vi må være på tå hev og at hver eneste kamp betyr enormt mye. Det kommer den kvaliken her til å være. Hver eneste kamp må vi egentlig vinne.

– Har du kontroll på hvordan hele kvaliken går fra start til slutt?

– Ikke spør meg om noe lenger enn den gruppa her! Det må du lære meg, tror jeg, sier Reiten og ler høyt.

Slik fungerer det nye opplegget

For det er nemlig ikke bare utfallet i den opprinnelige gruppen som avgjør Norges EM-skjebne denne gang.

De to beste nasjonene skal direkte til EM, men det er også mulig å kvalifisere seg om man blir nummer tre eller fire i gruppen på det som for Norges del er EM-kvalifiseringens nivå A.

Fire gruppevinnere og fire gruppetoere utgjør sammen med vertsnasjonen Sveits nemlig bare 9 av de 16 nasjonene som skal delta i mesterskapet neste sommer. De resterende sju plassene deles ut via playoff.

Playoffen spilles over to runder, og i den første runden i oktober vil de åtte gruppetreerne- og firerne fra nivå A møte fem gruppevinnere og tre gruppetoere fra nivå C i dobbeltoppgjør. Nivå A-lagene er alle seedet, og de åtte vinnerne av disse dobbeltoppgjørene avanserer til runde to av playoffen.

På det samme stadiet møtes også tolv lag fra nivå B i dobbeltoppgjør, noe som gir ytterligere seks vinnere. Dermed har man 14 lag kvalifisert for den avgjørende playoff-runden i månedsskiftet november/desember.

Seedingen i denne avgjørende playoff-runden er slik at vinnerne av førsterundekampene med de sju høyest rangerte lagene vil være seedet, så i praksis skal det svært mye til at Norge møter en uoverkommelig motstander dersom de vil komme til å trenge playoff for å ta seg til EM.

Norges landslagssjef Gemma Grainger roser UEFAs nye oppsett.

– Jeg er veldig begeistret for det nye systemet. Som trener ønsker jeg at laget mitt skal møte de beste lagene. Jeg vil ha tøff motstand for at vi skal finne ut av hvor vi står, sier engelskmannen.

TILBAKE OG UT AV SKYGGENE: Norge var en stormakt på kvinnesiden, men har ikke avansert fra et gruppespill i EM siden 2013. Nå er det Gemma Graingers ansvar å forbedre den statistikken, men først og fremst må man kvalifisere seg for mesterskapet. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hun ledet Norge til komfortable 8-0 sammenlagt over Kroatia i februar-kampene som definerte Norges plass på nivå A i denne kvaliken.

Nå gleder sjefen seg til å ta fatt på den regulære kvalifiseringen.

– Det er fordeler med dette for oss. Når man møtte de lavere rangerte lagene i gruppa, så forberedte man seg i praksis kun til én kamp på de ti dagene samlingen varer. Med all respekt, men når du møter de svakere nasjonene så er det ikke så store behov for forberedelser og man vinner ofte med ganske store sifre, sier hun, og fortsetter:

– Nå er det «back to back» tøffe kamper og det er slik det er når vi spiller mesterskap. Å få øve seg på det er veldig positivt for oss. Det betyr at disse ti dagene blir veldig intense for oss alle når vi forbereder oss på to motstandere.

TV 2-ekspert: – I praksis ikke tøffere

TV 2s fotballekspert er også klar på at matchingen er viktig og tror ikke selve veien til EM blir verre enn før.

– I utgangspunktet ser det ut som at veien til EM er tøffere enn vanlig, men i praksis vil det nok ikke vise seg å være slik. Ja, det er betydelige tøffere å bli topp to i denne gruppen enn det har vært å kvalifisere seg tidligere, men Norge er uansett garantert playoff-kamper mot betydelig svakere motstand til høsten dersom de skulle trenge det, sier Solveig Gulbrandsen.

KLOKKEKLAR: TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen mener Norge bør kunne utfordre de to bedre rangerte nasjonene om de to øverste plassene i gruppen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Landslagslegenden, som selv har spilt fire VM, fire EM og to OL for Norge - og tatt ett gull, to sølv og to bronse - har også tro på at direkte plass er innenenfor rekkevidde også denne gangen.

– Skal vi til EM, og skal vi kunne prestere i EM, mener jeg også at vi må kunne utfordre Italia om andreplassen og også spille jevnt i oppgjørene mot Nederland. Særlig hjemmekampene blir viktige, sier hun.

PS! Sist Norge tapte en EM-kvalifiseringskamp for kvinner var det den gang da sjokkerende 1-3-tapet mot Nord-Irland 19. november 2011. Siden dette har man vunnet 19 og spilt en uavgjort (2-2 hjemme mot Østerrike i juni 2016). Kun en gang har det norske laget vært hjemme fra et EM på kvinnesiden, og det var i det første mesterskapet som ble arrangert i 1984.