Derfor blir Serbia-kampen en av de viktigste i nyere tid

Se Norge-Serbia på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra kl. 20.00.

Etter et skuffende 1-2-tap mot Slovenia har Norge kniven på strupen før den siste Nations League-kampen hjemme mot Serbia.

Premisset før kampen er ganske enkelt:

Med uavgjort vinner Norge gruppa og får en ekstrasjanse til å komme til EM. En stor bonus er at Norge rykker opp på nivå A i Nations League og blir 2. seedet når EM-kvaliken trekkes 9. oktober.

Det gjør veien til EM i Tyskland langt enklere. Da er nemlig Norge sikret å unngå både Frankrike og England i gruppespillet. De to stornasjonene er blant de bekreftede lagene i pott 2 (se hele listen nederst i artikkelen).

Et opprykk til nivå A kan også vise seg å bli helt avgjørende for å nå VM i 2026. Mer om det seinere.

Det ligger med andre ord ekstremt mye i potten når Ståle Solbakkens menn tar i mot Serbia på Ullevaal tirsdag. Det er en av de viktigste landskampene i nyere tid.

SNUBLET SIST: Erling Braut Haaland og Norge har dårlige minner fra avgjørende kamper mot Serbia på Ullevaal. Foto: Fredrik Varfjell

Kan bli beste toer med tap

Selv om gruppeseieren skulle ryke, finnes det muligheter for at Norge blir beste gruppetoer og 2. seedet i EM-kvaliken. Hvordan regner Uefa ut hvilket lag som er beste gruppetoer? Siden Russland ikke får delta og gruppe 2 kun består av tre lag, vil samtlige kamper mot sisteplassen i gruppa strykes. For Norges del vil det være en stor fordel at Slovenia ender sist i gruppa. Norge tok nemlig bare ett poeng mot Slovenia og seks poeng mot Sverige.

Her følger en gjennomgang av en tre potensielle scenarier:

1. Norge spiller uavgjort eller vinner mot Serbia:

Norge vinner gruppa, rykker opp til nivå A og sikrer seg fordelaktig EM-seeding.

2. Norge taper mot Serbia. Slovenia tar poeng mot Sverige:

Norge blir nummer to i gruppa, blir værende på nivå B og blir 3. seedet i EM-kvalik. Da må vi be til trekningsgudene i Frankfurt.

3. Norge taper mot Serbia. Sverige slår Slovenia:

Norge blir nummer to i gruppa og blir værende på nivå B. Norge blir beste gruppetoer og blir 2. seedet i EM-kvaliken dersom ikke følgende skjer: Skottland taper mot Ukraina og Armenia slår Irland. I akkurat dette scenariet er det Skottland som blir beste gruppetoer med 3-0-1 og langt bedre målforskjell enn Norge. Men for at dette skal skje må altså Skottland tape og Armenia vinne. I alle andre tilfeller vil Norge bli beste gruppetoer.

Så til noen spørsmål dere kanskje lurer på.

– Hvorfor er det viktig for Norge å bli 2. seedet?

Både England og Frankrike er 2. seedet i EM-kvaliken. Det er potensielt farvel til EM dersom Norge er 3. seedet og havner i pulje med Nederland/Belgia/Spania OG England/Frankrike.

– Hvis Norge vinner gruppa i Nations League: Hvem møter Norge i playoff dersom det går skeis i EM-kvaliken?

Bosnia-Hercegovina og Israel er gruppevinnere. Den siste plassen står mellom Ukraina og Skottland. Ett av disse fire landene får en EM-billett i mars 2024.

– Hvorfor er det viktig å rykke opp til nivå A?

Å rykke opp til nivå A betyr langt flere attraktive kamper mot gode nasjoner. Det gir verdifull matching for de norske landslagsgutta. Det betyr også at sjansene for å nå VM i USA, Mexico og Canada i 2026 øker betraktelig. Det skal 16 europeiske nasjoner til VM.

Sannsynligvis vil alle de sterkeste nasjonene på nivå A kvalifisere seg til VM gjennom den ordinære VM-kvaliken. De dårligste nasjonene på nivå A kjemper om én VM-billett gjennom Nations League, og derfor vil Norge nærmest være garantert en playoff-plass uansett resultater.

Et tenkt scenario er for eksempel at Norge, Ungarn, Israel og Bosnia-Hercegovina gjør opp om én VM-billett fra nivå A. Før EM 2020 var Island det eneste laget på nivå A som ikke tok seg til EM gjennom kvalik. Da møtte de tre nasjoner fra nivå C i playoff.

Kan gjøre byks på FIFA-rankingen

Uefa har foreløpig ikke bestemt seg for hvordan de 16 europeiske VM-nasjonene skal kvalifisere seg. En fornuftig løsning vil være denne: 9 grupper der de 9 gruppevinnerne går til VM. De 8 beste gruppetoerne møtes og kjemper om 4 VM-plasser. 3 VM-plasser fordeles via Nations League.

SKJEBNEKAMP: Ståle Solbakken vet at gruppeseier betyr en enklere vei til EM og VM. Foto: ALF SIMENSEN

Når VM-kvaliken trekkes, legges FIFA-rankingen til grunn. De 9 beste europeiske nasjonene blir førsteseedet. Nummer 10-18 blir andreseedet. Akkurat nå er Norge nummer 19 blant de europeiske nasjonene. Dersom Norge rykker opp til nivå A, vil mulighetene til å avansere på FIFA-rankingen være store. Man får nemlig svært godt betalt for å slå antatt bedre (og kanskje umotiverte) motstanderlag.

Trekningen til den vanlige EM-kvaliken finner sted i Frankfurt 9. oktober. Tre EM-plasser skal fordeles gjennom Nations League. 20 lag kvalifiserer seg gjennom den ordinære kvaliken (nummer én og to i kvalikgruppene). I tillegg er Tyskland forhåndskvalifisert som vertsnasjon.

Slik er de bekreftede EM-kvalik-pottene nå:

Pott 1: Kroatia, Italia, Nederland, Danmark, Portugal, Spania, Ungarn, Belgia, Polen

Pott 2: England, Frankrike, Israel, Bosnia-Hercegovina, Østerrike, Wales

Pott 3: Sverige, Slovenia, Irland, Armenia, Romania, Island, Montenegro, Albania

Pott 4: Tyrkia, Luxembourg, Hellas, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Georgia, Færøyene, Bulgaria

Pott 5: Slovakia, Gibraltar, Belarus, Litauen, Latvia, Estland, Moldova, Malta

Pott 6: Liechtenstein, San Marino, Andorra