– Denne typen meningsløse tragedier skal ikke skje noe sted

USA har i år hatt en økning i antall masseskytinger, ifølge USA Today.

Tidligere denne måneden ble ni personer drept på et kjøpesenter i Texas.

Den økende trusselen har fått flere til å reagere. En av dem, den amerikanske fotballprofilen Alejandro Bedoya.

– Det har kommet på nært hold flere ganger, blant annet ved en masseskyting på en skole nær hvor jeg vokste opp. Det er generelt umulig å ikke bli berørt av det som skjer, sier Bedoya til TV 2.

Midtbanespilleren har 66 kamper for USAs landslag. Philadelphia Union-kapteinen får også ut frustrasjonen i en lengre artikkel i The Players Tribune.

– Jeg skal si det veldig tydelig: Foreldre skal ikke måtte sende barn til skolen i frykt for at de kanskje aldri kommer hjem, lyder det i innlegget.

BRUKER STEMMEN: Philadelphia Union-kaptein Alejandro Bedoya. Foto: Kyle Ross

Norsk kone

Bedoya er gift med norske Beatrice Hilland. Sammen med sine to barn bor de i Philadelphia.

– Det har vært en omstilling og et lite kultursjokk å komme til et land hvor skyteepisoder er en så stor del av hverdagen, forteller Hilland.

I leserinnlegget reagerer Bedoya blant annet på at seksåringer må snakke med foreldrene sine om rollene de må spille på skolen, i tilfelle en person med våpen skulle komme.

– Tanken om at dette er virkeligheten vi lever i … Wow, jeg vet ikke engang hva jeg skal si.

FORAN DET HVITE HUS: Alejandro Bedoya og Beatrice Hilland. Foto: Privat

– Uavhengig av nabolag, bør denne typen meningsløse tragedier ikke skje noe sted. Jeg vil aldri akseptere at dette bare er en del av livet. Jeg har to egne barn. Jeg kan ikke tillate at dette blir normalisert for dem, skriver Bedoya.

Fotballspilleren møtte konen Beatrice Hilland for ti år siden, mens han spilte for Helsingfors i Sverige. Tre år senere flyttet paret til Philadelphia i USA.

Sammen pratet de tidlig om viktigheten over at «Ale» bruker sin plattform som profesjonell fotballspiller til å belyse saken.

– Ja, jeg er en fotballspiller, men før det er jeg far. Jeg er ektemann. Jeg er en nabo. Jeg er et fellesskapsmedlem. Vi må snakke om dette. Noen ting er virkelig større enn sport, sier han.

I Philadelphia Union er den tidligere Ligue 1-spilleren lagkamerat med den norske midtstopperen Jakob Glesnes (29):

– Skremmende

Våpenregulering er et betent politisk spørsmål i USA, og mange amerikanere er svært opptatt av retten til å kjøpe og eie våpen.

Midtbanespilleren forteller at de to ganger har opplevd å få meldinger om at barnehagen til barna har blitt stengt, i en såkalt «lockdown».

En gang grunnet skyting i nærheten og en annen gang på grunn av en mistenkelig person i området.

– Som foreldre er disse øyeblikkene skremmende. Hvordan kan du ikke frykte det verste? Du kjenner frykten nedover ryggen, hjertet ditt begynner å banke og tankene dine går til steder du ikke vil at de skal gå, sier Bedoya.

FRA 17. MAI: Alejandro Bedoya og Beatrice Hilland. Foto: Privat

Norske Beatrice viser til en hendelse der en mann ble skutt på en parkeringsplass i nærheten, og da en mann skjøt mot folkemengder på nasjonaldagen 4. juli.

– For min del var den største vekkeren da vi flyttet hit og vi fikk telefon fra barnehagen at de var i lockdown, fordi en mann oppførte seg truende med våpen utenfor, sier Hilland.

Antall massedrap i USA hittil i år er det høyeste siden man begynte å samle inn statistikk i 2006, ifølge NTB.

– Hver eneste uke er det skyteepisoder med dødelig utfall. Det gjør noe med deg når barna blir involvert. Følelsen av å ikke kunne beskytte dem mot slikt er vanskelig å beskrive, sier Hilland.

Vurderer Norge

I fjor sommer slo USAs høyesterett fast at alle amerikanere kan bære våpen offentlig.

I mars kunngjorde president Joe Biden nye regler for bakgrunnssjekk av personer som kjøper skytevåpen.

– De mener det har skjedd små fremskritt, men det har gått veldig sakte, sier Hilland.

KLART STANDPUNKT: Beatrice Hilland og Alejandro Bedoya er tydelige på at våpenreglene i USA bør endres. Foto: Privat

Som en konsekvens av den økende våpenbruken vurderer det norsk-amerikanske ekteparet å flytte til Norge, når førstnevntes karriere på toppnivå er over.

– Vi er uansett glad for at vi har prøvd å påvirke det vi har kunnet fra vårt ståsted, men vi ser også at det er en lang og komplisert vei å gå. I mellomtiden fortsetter skytingen, fortviler hun.

Hilland er glad for at det finnes strengere lover i Norge og understreker at man må huske og verdsette den trygge hverdagen.

– Hverdagen vår er at barna på fem og åtte år må lære seg fluktruter og rutiner på skolen, i tilfelle de kommer seg inn med våpen. En utopisk tanke på en norsk barneskole.

Bedoya og Hilland har i flere år engasjert seg i politikken.

Ekteparet er blant annet aktive medlemmer av Everytown, den største organisasjonen for forebygging av våpenvold i Amerika.

– Det at jeg har spilt mange år i Europa og vært mye i Norge har gitt flere perspektiver på situasjonen, forklarer Bedoya.

Han forteller at reaksjonene generelt har vært positive på hans meninger, men at det har vært noen negative røster, som mener han bør holde seg til fotball.

– Det bryr jeg meg ikke noe om, jeg kommer alltid til å fortsette å si min mening der det trengs, sier Bedoya bestemt.

ELSKER LANDET: Beatrice Hilland og Alejandro Bedoya på besøk i Norge. Foto: Privat

Tok ordet på banen

Meningene har samtidig ført til langt større oppmerksomhet enn forventet.

– Det er en kompleks problemstilling, da den vanlige amerikanske borger ser på det som sin personlige rett å eie et våpen. Våpen man normalt ser kun i krigføring andre steder, sie Hiland.

– Desto viktigere er det å fortsette å kjempe for en forandring, sier Bedoya.

Tilbake i 2019 vekket Bedoya oppmerksomhet da han grep mikrofonen under feiringen av et mål.

– Sett en stopper for skytevold. Kom igjen! utbrøt spilleren til tilskuerne.

– Jeg har valgt å bruke min plattform til å gjøre en forskjell og forhåpentligvis har det hatt litt påvirkning, sier han til TV 2.