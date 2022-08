29-åringen spiller for Manchester United, har 63 A-landskamper og ble valgt fra start i EM-åpningen tidligere i sommer.

Mandag var hun ikke blant de 22 utvalgte i Hege Riises første tropp som landslagssjef.

Den beskjeden tok hun svært tungt.

– Det er ingen hemmelighet at dette er den vondeste telefonsamtalen jeg har hatt, skriver Thorisdottir i en SMS til Tv 2.

Hun fortsetter:

– Jeg er utrolig skuffet, og det gjør ekstremt vondt. Det betyr enormt mye for meg å spille for Norge, og jeg mener at jeg har noe å bidra med på landslaget.

Heller ikke lagvenninnen i Manchester United, Vilde Bøe Risa, ble tatt ut.

Til sammen er det fem spillere ut og seks nye inn sammenlignet med forrige tropp.

– Vi følte det var viktig å gjøre noen endringer i forhold til EM-troppen. At det skal være et konkurransedyktig lag og at spillere skal være kjenner på at det er mulig å være med i dette laget, sa Hege Riise til TV 2 tidligere tirsdag.

Thorisdottir er klar for å ta opp hansken og kjempe seg tilbake i troppen.

– Jeg har forståelse og respekt for at det er et nytt trenerteam, og at de ønsker å sette sitt preg på laget og gjør endringer, skriver midtstopperen.

– For min del handler det om å fortsette den gode trenings- og kamphverdagen jeg har i United, og vise at jeg fortjener en plass i en troppen. Dette uttaket har tent alle plugger hos meg, og jeg har aldri vært mer motivert for å slå tilbake, fortsetter hun.