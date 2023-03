– Den største skuffelsen i Xavis tid

SVAKERE PERIODE: Barcelona har begynt å tape kamper for første gang siden i høst. Foto: JON NAZCA

Barcelona gikk på en ytterst sjelden smell i LaLiga da de tapte for Almería forrige helg. Det var bare deres andre tap denne sesongen.

Forspranget på åtte poeng krympet til sju da Real Madrid spilte uavgjort mot Atlético, men nå tror TV 2s ekspert Guillem Balagué at det er blåst et nytt liv i kampen om det gjeve trofeet.

– Tittelracet er definitivt tilbake, sier han.

LaLiga-sesongen har vært som en dans på roser denne sesongen for Barcelona. Knapt baklengsmål, Robert Lewandowski scorer på bestilling, og dette solide forspranget til rivalene på tabellen.

– Svakheten er tydelig nå

Nå er det antydninger til trøbbel i paradis. Barcelona ble slått ut av Manchester United i Europa League like før Almería-tapet.

I tillegg har det hopet seg opp med skader på Lewandowski og Pedri, selv om det ikke er ventet være langvarig.

Disse to - sammen med et par andre - har dekket over svakheter i laget, mener Balagué.

– Etter de ble slått ut av Champions League ble det klart at de ikke forsvarte seg eller angrep godt nok. I starten av sesongen ble problemer skjult av en veldig god Marc André ter Stegen og Ronald Araújo, samt målene til Lewandowski.

Det kan de få svi for fremover.

– Svakheten til Barcelona begynner å bli ganske tydelig nå, påpeker Balagué.

– Prøvde å kopiere

Xavi innser langt på vei samme problemer som Balagué påpeker på.

– Vi må være mer som et lag fremover. Både i forsvar, angrep og taktisk. Vi må være modigere og vise at vi er gode, sa Xavi før torsdagens El Clásico.

Balagué mener Barcelona sliter uten de beste tilgjengelig.

– Xavi kan bare trene dem på det han kan. Han vet hvordan man skal bygge opp angrep siden han selv var midtbanespiller, men det blir litt for forutsigbart. De er alt for avhengige av Dembélé, Pedri og målene til Lewandowski.

Xavi selv opplevede Barcelonas kanskje mest suksessrike periode da Barcelona sanket inn Champions League-titler under ledelse av Pep Guardiola.

– Det er den største skuffelsen i Xavis tid. Han har prøvd å kopiere 2009 og 2011, men han har ikke klart å tilpasse seg spillerne han har, sier TV 2s ekspert.

Spår flere snublesteiner

Mens Barcelona er ute av Europa, er Real Madrid med for fullt. 5-2 mot Liverpool på Anfield betyr at de har ni tær i kvartfinalen.

– Real Madrid vil nok prioritere Champions League. I slike cuper klarer de å løfte nivået. I ligaen derimot, så forventet de ikke ikke mye i år.

Han utdyper:

– De visste ikke om Aurélien Tchouaméni ville fungere, om Eduardo Camavinga skulle ta det neste steget, eller om Rodrygo ville klare å erstatte Benzema, som trøbler mer med skade, sier Guillem Balagué.

Han peker likevel på at de regjerende mesterne kan ha fått blod på tann av Barcelonas smell.

– Strammer ikke Barcelona opp, så kan de miste flere poeng. Så ja, tittelkampen er på igjen!