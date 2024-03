Deila med kraftsalve mot Nusa-forventninger: – Ikke sannheten

Ronny Deila møtte pressen onsdag kveld før torsdagens Conference League-kamp mot Molde.

Der kunne Club Brugge-treneren fortelle at Antonio Nusa ikke er med i kamptroppen og at det norske supertalentet har slitt med skade den siste tiden.

– Han har hatt problemer med lårmusklene. Vi prøvde å få han i gang, men han fikk et tilbakeslag. Nå har han vært ute i nesten to uker og det er utfordrende for han og oss. Vi må gjøre alt vi kan og bygge han gradvis opp igjen. Det er situasjonen akkurat nå, svarer Deila på spørsmål fra TV 2.

KRAFTSALVE: Ronny Deila kom med klar beskjed mot Nusa-forventningene hjemme i Norge. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Ikke sannheten



I fjor høst tok Nusa Norge med storm da han debuterte på landslaget med scoring.

Deila benyttet onsdagens pressekonferanse til å komme med knallhard beskjed rundt forventningene til Nusa her hjemme.

– Han har hatt en trøblete sesong og det går opp og ned for ham hele tiden. Jeg føler det er viktig å si at bildet i Belgia er ganske likt som det er i Norge, at han er en «wonderboy» som kan klare alt, innleder Deila.



– At han kommer tilbake til det norske landslaget og blir nummer én sammen med Haaland, det er ikke sannheten. Han er 18 år gammel, blir snart 19 år, han er utrolig talentfull, men han trenger tid til å få ut sitt fulle potensial.



– Hans høyeste nivå er utrolig høyt, men hans laveste er fremdeles lavt. Samtidig har han hatt problemer med å takle det volumet det medfører å være profesjonell fotballspiller i Club Brugge, sier Deila.

Den norske treneren peker på at de har spilt 45 kamper i løpet av de siste sju månedene.



– Vi trener hardt, det er tøffe kamper. Han (Nusa) har en lang vei å gå. En fantastisk gutt, et enormt talent og jeg vet han kommer til å bli veldig, veldig god. Men denne sesongen har vært veldig opp og ned for ham.



SKRYT: - En fantastisk gutt, et enormt talent og jeg vet han kommer til å bli veldig, veldig god, sier Deila om Nusa. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Det er viktig at når han nå kommer tilbake til Norge og skal spille for landslaget at alle forstår at han er en ung gutt. Han kan bidra i laget, men å bære laget er for tidlig, understreker Deila.



Usikker til landskampene i mars

Deila spår at Nusa vil være tilbake i trening med laget i løpet av neste uke. Men privatlandskampene mot Tsjekkia og Slovakia i slutten av mars kommer trolig for tidlig.

– Jeg tror det blir vanskelig for ham å være en del av det norske laget da. Jeg tar ingen avgjørelse nå, men han trener ikke. Vi ta ta dag for dag. Det er ikke en stor skade, men det er ikke nok stabilitet i hva vi ønsker i trening og kamper.