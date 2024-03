Deila gikk til angrep: – Så bytt meg ut

En hardt presset Ronny Deila ledet Club Brugge til kvartfinale i Conference League etter 3-0-seieren over Molde torsdag kveld.

På pressekonferansen etter kampen tok telemarkingen et oppgjør med belgisk presse.

– Det kommer ting i pressen som skjer i garderoben. Jeg har aldri opplevd det i karrieren. Jeg har vært i Celtic. Det var ikke i nærheten av dette. Alt kommer ut, sier Ronny Deila, som kom fra Standard Liège før sesongen.



Deila kom også med en klar beskjed om fremtiden.

MOLDE UTSLÅTT: Club Brugge gikk videre til kvartfinale i Conference League med 4-2 sammenlagt etter å ha slått Molde 3-0 i returkampen hjemme. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

– Hvis man ønsker et skifte, så bytt meg ut. Det er ikke noe problem, men da starter dere på nytt igjen. Dere prøvde det tre ganger forrige sesong. Det er ute av min kontroll. Jeg er rolig, og jeg tror at jeg er rett mann. Jeg kommer til å kjempe hele veien. Det er helt sikkert, sier Deila.

Deila er ikke redd for å si ifra, sier han.

– Jeg er en ærlig fyr. Jeg sier det jeg mener. I Norge tenker vi ikke på hierarki. For meg handler ikke respekt om hvem du er. Jeg kan sitte med kongen i Norge og si at han er en drittsekk om han er en drittsekk. Det er sånn det er i Norge. Det er kanskje annerledes i andre land. For meg handler respekt om å vise hvem du er og ha gode verdier i bunn, sier Club Brugge-treneren.



Deila og Club Brugge fikk også kritikk for prestasjonen i 3-0-seieren over Leuven søndag. Het Laatste Nieuws beskriver resultatet som «flatterende».

– Vi er Club Brugge. Jeg begynner å le når jeg leser det, sier Deila.

Treneren avviser også at han var langsint etter 1-2-tapet i Molde.

– Du går ikke inn i garderoben og sier at alt er galt på søndag. Da vet du ingenting om fotball eller folk. Du må bygge dem opp. Vi vant 3-0 mot Leuven. De er ikke det beste laget i verden, men det er ikke enkelt å komme to og en halv dag etterpå … Flere lag i Europa feiler på dette, sier Deila.

KUNNE SMILE: Ronny Deila (til venstre), her med assistent Efrain Juarez, ledet Club Brugge videre. Etter kampen tok han et oppgjør med den belgiske pressen. Foto: Bruno Fahye / Belga / NTB

– Det er derfor jeg har denne jobben. Du må være en pedagog og forstå hvordan du behandler folk. Å bryte folk ned gjør dem ikke bedre. Det vi gjør er veldig bra på grunn av alt som skjer rundt. Vi spiller ikke fantastisk, men nå må vi bygge fellesskapet og energien opp igjen, fortsetter Deila.

Mignolet-utspill

Nieuwsblad skriver at Deila trolig ville blitt fjernet dersom han ikke tok Club Brugge videre mot Molde. Club Brugges keeperstjerne Simon Mignolet fikk spørsmål om laget spilte for Deila mot Club Brugge torsdag kveld.

– Nei. Han (Deila) sa til oss før kampen: Spill for dere selv, ikke meg. Vi kan se tilbake på en god lagprestasjon. Det var en fortjent seier, sier den tidligere Liverpool-målvakten til den belgiske avisen Nieuwsblad.



SPILTE FOR LAGET: Club Brugge-målvakt Simon Mignolet. Foto: Kurt Desplenter / Belga / NTB

Deila måtte svare om Mignolet-utspillet.

– Det er enkelt å si det. Du stilte det spørsmålet til Hugo (Vetlesen) i går om han føler at han spiller for jobben min. Spillerne kan ikke gå rundt og føle det. Jeg sier til dem at det er det siste de trenger å tenke på. Du spiller ikke for meg, du spiller for en kvartfinale i europacupen. Gå ut og nyt det og ta muligheten. Jeg tror det er viktig, svarer Ronny Deila.



Den tidligere Strømsgodset- og Vålerenga-treneren mener at det har vært en «shitstorm».

– Alt handler om å jakte blod og finne ut hvem som er årsaken til alle de dårlige resultatene. Det er lett å miste fokus og peke på hverandre. Nå peker alle på meg fordi jeg er ansvarlig. Spillerne må slutte å tenke på det, Det handler ikke om dem, sier Deila, som roser spillerne sine.

– De har gjort det utrolig for meg og støttet meg. De har gitt alt de har. Det var budskapet fra meg, de trenger ikke å tenke på det. Jeg kan ta vare på meg selv. Jeg er 48 år, sier han.

Deila: – Kom igjen!

Ronny Deila og Club Brugge ligger på tredjeplass i ligaen med hele 18 poeng opp til serieleder Union Saint-Gilloise. I tillegg er de ute av cupen.

Torsdag kunne de Club Brugge-spillerne juble for seier. Deila måtte også svare på kritikk for at de feiret avansementet mot Molde.

– Skal ikke vi kunne feire at vi vinner fotballkamper? Kom igjen! Da lurer jeg på hvorfor jeg gjør dette. Skal vi ha det moro og nyte det vi gjør? sier han.



– Livet handler om å nyte hver dag, jobbe hardt, støtte hverandre, være en gjeng. Og som en familie må du også være tøff med hverandre når du må være tøff. Om du alltid er tøff og alltid stiller krav og bryter folk ned, så kommer du til å se slåssing på banen, fortsetter Ronny Deila.



JUBEL: Ronny Deila med Igor Thiago etter 3-0 mot Molde. Foto: Johanna Geron / Reuters / NTB

Treneren mener kritikerne bør se bak resultatene.

– Vi har spilt 48 kamper på sju måneder. Det har vært mye. Det er mange unge spillere i troppen. Jeg bruker ikke unge spillere heller? Kom igjen! Tror dere Union eller Anderlecht bruker flere unge spillere enn oss? sier han.



– Dere må forstå hva det handler om. Derfor ler jeg, legger Deila til.



Den norske treneren er klar på en av hans viktigste oppgaver.

– Jeg tror ikke på å legge press og frykt i organisasjonen. Da bryter du dem ned. Jeg må ta av presset. Det har jeg ikke noe problem med. Da kan spillerne gå ut på banen og nyte det. Da ser du kvalitet. Det er en ung tropp, de trenger tro og tillit. Nå ser du noe av det, men det er ikke i nærheten av hva vi kan. Min jobb er å bygge dem opp, så får vi se hvor vi ender. Så langt er vi bedre enn i fjor, vi er i kvartfinalen i europacupen, så tar vi det derfra.