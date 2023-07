Debutanten avslører nervøsitet: – Skremmende å høre

TØFF OPPLEVELSE: Mathilde Harviken fortalte pressen om samtaler med landslagets mentale trener Morten Åsli, som her gir henne en klapp på skulderen etter tapet mot New Zealand. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er egentlig skremmende å høre at inngangen til kampen var slik.

Det sier Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli til TV 2.

Sammen med resten av de norske journalistene som er på plass i Auckland, var han til stede på Norges hotell, da landslaget fredag morgen møtte pressen.

Først ut var Hege Riise, så Ingrid Syrstad Engen og sist ut til å stå skolerett og forklare seg var startelleverens yngste spiller, Mathilde Harviken.

Bakgrunnen for Løfaldlis dom er Rosenborg-spiller, Mathilde Harvikens, forklaring på hvordan hun opplevde torsdagens store nedtur mot New Zealand.



21-åringen fikk torsdag sin mesterskapsdebut i det som var hennes tiende landskamp.

På fredagens pressekonferanse fortalte hun på eget initiativ, åpenhjertig om at oppladingen til kampen for hennes del var preget av nervøsitet.

DEBUT: Åpningskampen mot New Zealand var Mathilde Harvikens første mesterskapskamp for Norge. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

For da NRK spurte Harviken om hvorfor hun trodde pasningsprosenten til Norge var på svært lave 59,55 prosent, svarte hun følgende:

– Det sier jo litt om at vi ikke hadde mange gode pasningsalternativer når vi vant ballen.



Så uoppfordret fortalte hun hva hun selv tenkte om sine egne valg.

Rosenborg-stopperen forklarte at fokuset hennes inn mot kampen var å gjøre ting enkelt, men at hun heller endte opp med å klarere ballen ut over sidelinjen, enn å forsøke å finne medspillere, når hun var presset eller usikker.



– Nei ... Jeg var jo litt nervøs. Jeg hadde kanskje tenkt litt ekstra på at jeg skulle gjøre det enkelt og ikke ta for stor risiko under kampen.

UNG: Mathilde Harviken har storspilt for Rosenborg denne sesongen. Det har sørget for en startplass på landslaget. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Aldri vært borti noe lignende

Landslagssjef Hege Riise innrømmer at prestasjonen mot New Zealand har påvirket nattesøvnen, men et klart svar på hvorfor det ble som det ble, det har hun ikke klart å finne.

– Jeg er litt overrasket, også er jeg selvfølgelig skuffet over at vi ikke klarer å vise oss bedre. Det er på mine skuldre å balansere energien, det har jeg grublet litt på i natt, uten at svaret ligger helt klart foran meg ennå, svarer hun TV 2.



Nesten samtlige av de 42.137 tilskuerne som hadde tatt turen til Eden Park var i ryggen til spillerne fra vertsnasjonen.

Allerede etter to minutter gikk det et jubelbrøl gjennom hele arenaen etter at en av New Zealands spillere taklet en av Norges spillere.

Slik fortsatte det. Nesten hver gang en spiller fra vertsnasjonen gjorde noe bra, eksploderte det på tribunene.

For Harviken var det en uvant følelse å ha så mange mennesker imot seg i debuten.

– Jeg kan ærlig innrømme at jeg var nervøs før kampstart, det var noe helt annet enn jeg har opplevd tidligere. Jeg kjente på nervene før kampen, svarte debutanten åpenhjertig.



VILLE SCENER: New Zealands Katie Bowen feirer sammen med supportere etter kampen. Foto: SAEED KHAN

Selv om nervene preget henne, mener hun at hun var forberedt på det som ventet, iallfall så godt forberedt hun kunne være.

– Jeg var jo veldig forberedt på at det kom til å bli sånn, men har aldri vært borti noe lignende. Så det var vel det som gjorde at nervene var der.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli spurte Harviken om det påvirket spillet hennes:

– Ja, selvfølgelig når det er VM-debuten, så er det jo ... Det er en stor kamp og jeg kjente jo på det før kampen. Jeg prøvde å ikke være altfor påvirket av det underveis.



Harviken fortalte også at hun hadde benyttet seg av samtaler med landslagets mentale trener Morten Åsli før VM-debuten.

– Jeg har vært å snakket litt med ham. Det har jo hjulpet det, men det er jo ikke alt han kan gjøre for hvordan jeg føler meg akkurat i øyeblikket.



BATALJE: Mathilde Harviken var i flere tøffe dueller med New Zealands sterke spiss Hannah Wilkinson. Foto: Abbie Parr

TV 2 spurte på pressekonferansen om når hun begynte å kjenne på nervøsiteten. Og om trenerteamet var klar over at hun hadde nerver før kampen.

– Det var mest tidlig på dagen og da hadde jeg en samtale med vår mentale trener. Alle var ganske klare på det, svarte Harviken.

Kommentator tror landslaget kan vokse på debutantens åpenhet

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli roser den unge debutantens åpenhet, men han er rystet over det som kom frem.

– Det er helt naturlig å være nervøs før en slik anledning. Nervøsitet kan virke både skjerpende og prestasjonsforbedrende. Spørsmålet er hvordan du håndterer det. Her ser noe ut til å ha sviktet.

– Frykten for feile ser ut til å ha vært større enn lysten til å lykkes, og nettopp dette var slik det også så ut underveis i kampen. Det er egentlig skremmende å høre at inngangen til kampen var slik, sier Løfaldli til TV 2 etter pressemøtet.

FØLGER NORSK IDRETT TETT: Birger Løfaldli følger med på et intervju med Rosenborgs midlertidige trener Svein Maalen. Foto: Ole Martin Wold

– Tror du trenerteamet har gjort en god nok jobb med å forberede dem på hva som ventet?



– Nei, det virker ikke slik. Her ser noe ut til å ha sviktet i forberedelsene. Det høres passivt og defensivt ut at hun går inn med en slik innfallsvinkel til kampen, med begrunnelse i at det er en stor anledning. Her har trenerteamet og det øvrige støtteapparatet et stort ansvar, sier Adresseavisens kommentator.

Han roser den unge Rosenborg-stopperen som tør å snakke så åpent foran pressen dagen etter VM-debuten.

– Det er beundringsverdig at hun snakker så åpent om hvordan hun opplevde dette. Jeg tror både hun og laget kan vokse på det, hvis de håndterer temaet riktig. Ikke minst kan det bli helt avgjørende for hvordan Norge skal lykkes i de to resterende gruppespillkampene.



NÅ BLIR DET TØFT: Hege Riise og det norske landslaget har gjort oppgaven med å gå videre tøff for seg selv. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Hva tror du en sånn opplevelse kan bety for Harviken? Kan hun vokse på det? Eller bidrar hun kanskje til et større press på seg selv inn mot neste kamp ved å være så åpen?



– Hun kan jo få enda sterkere fokus rettet på seg i neste kamp, men det skal sies at det var slett ikke Harviken som sviktet mest i kampen mot New Zealand. Det hun forteller bidrar mest til å kunne forklare deler av den norske svikten. Slik kan det hjelpe laget før Sveits-kampen, avslutter Løfaldli.