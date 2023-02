I treningskampen mot Hammarby, satt det flere utilgjengelige spillere på tribunen enn innbyttere på benken for Brann.

Brann Kvinner under en trening hjemme i Bergen før avreise til Spania. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Kun tre navn stod oppført på innbytterbenken da bergenserne gikk på et surt overtidstap mot Hammarby på den spanske solkysten: Ida Holm Neset (19), Sara Ritter (17) og reservekeeper Sandra Stavenes.

Dermed endte det med at blant andre Rikke Nygard og Nora Eide Lie, som begge startet kampen, faktisk byttes inn i kampen igjen etter å ha blitt byttet.

– Vi spilte litt hockey med å sende spillere inn og ut. Men jeg taper heller denne kampen enn at vi mister flere spillere, sa Brann-trener Olli Harder til TV 2 etter kampslutt.

Med halvannen måned igjen til seriestart, er skadelisten hos bergenserne urovekkende lang.

Under kampen mot Hammarby, satt Karoline Haugland, Maria Brochmann, Mille Aune, Marit Bratberg Lund og Rakel Engesvik øverst på Branns lille spillertribune og fulgte oppgjøret. Hjemme i Bergen satt nysigneringen Natasha Anasi-Erlingsson med en røket akilles.

– Tre eller fire av spillerne som satt på siden, kunne nok ha spilt i dag, men risikoen er ikke verdt det for oss på lang sikt. Det er et større bilde vi må tenke på. Dette resultatet har ingenting å si for det som skjer i sesongen, sier Harder.

Mangelen på tilgjengelige spillere i kamp og på trening for den regjerende seriemesteren, er bekymringsverdig for TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Vi er i starten av februar og de har masse skader. Dette er en viktig periode å ha folk tilgjengelig til treningskamper og forberedelser. De får ikke drillet laget ordentlig, sier fotballeksperten.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det gjør at de starter litt bak resten av lagene som har bygget på sin kontinuitet over tid, som Rosenborg og Vålerenga.

Branns spillertropp teller per dags dato 19 spillere, ifølge Harder. I tillegg til spillerne som er ute med skader, venter Brann-treneren også på å få tilbake Tameka Yallop fra et opphold i Australia.

– Når man ser på hva Brann skal gjennom dette året, så er det jo en liten tropp, sier Gulbrandsen og sikter til et nytt forsøk på å kvalifisere seg til Champions League til høsten.

I dobbeltoppgjøret mot Rosengård i fjor høst, slet Brann med samme problem – få spillere tilgjengelig og mange skader. Svenskene vant til slutt playoffoppgjøret over to kamper og sikret seg en plass i gruppespillet i Champions League.

– Har du en stor nok tropp nå, Olli Harder?

– Den kunne sikkert trengt et par tilskudd, men det må være de riktige, svarer Brann-treneren.

– Vi er ikke i en situasjon hvor vi ønsker å panikkhandle. Vi har gode midler tilgjengelig etter å ha solgt en del spillere.

Brann-trener Olli Harder. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han utelukker ikke at det kommer nye spillere inn i troppen før seriestart, men trekker også frem at sommervinduet også kan bli interessant å følge med på.

– Vi skal bygge og utvikle denne troppen videre. Vi må se på hva som er tilgjengelig nå og hva som er tilgjengelig til sommeren, sier newzealanderen.

Prestasjonen mot Hammarby beskriver han som «middelmådig, men forventet».

TV 2s ekspert tror Brann er glade for at seriestarten fremdeles er et stykke unna.

– De har en lang vei å gå både når det gjelder fysisk form og struktur på laget, sier Gulbrandsen.

– De er litt lenger bak enn jeg ventet og jeg synes laget så tungt og tregt ut med store avstander – men det har nok også en del å gjøre med tilgjengeligheten på spillere i denne perioden, sier Gulbrandsen.

Bergenserne skal ut i Spania-oppholdets andre treningskamp tidlig kommende uke.

Tirsdag 7. februar venter Andrine Hegerbergs gamle lagvenninner i Häcken for Brann-kvinnene.