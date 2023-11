– De som prøver å vinne, er ikke velkommen på Åråsen

Et potensielt skrekkscenario kan vente for Vålerenga. Det får LSK-supportere til å gni seg i hendene.

– Da håper jeg at jeg får startplass i elleveren, jeg har ikke spilt fotball på 17 år.

Det sier Trym Hogner som til daglig er en del av Lillestrøms supporterpodkast «Harde Mottak.»

For faktum er at Lillestrøm potensielt kan sitte med Vålerengas skjebne i egne hender når siste serierunde spilles 3. desember.

For dersom Vålerenga ligger på nedrykksplass og Sandefjord er ett poeng eller mer foran dem, vil en Sandefjord-seier over LSK, sende VIF ned til OBOS-ligaen.

Akkurat nå er skjebnen i Vålerengas egne hender, men det kan snu før siste serierunde.

Hovedstadsklubben ligger på kvalikplass to poeng foran Sandefjord, samtidig som de puster Stabæk og HamKam i nakken.

For LSK-supporter Trym Hogner er valget enkelt. Vålerenga-nedrykk trumfer seier over Sandefjord hver dag i uken.

– De som prøver å vinne den kampen, kommer ikke til å være velkommen på Åråsen neste år. De skal tape den kampen for enhver pris, sier Hogner engasjert.



PYRO: Bilder fra kampen mellom Lilestrøm og Vålerenga på Åråsen. Foto: Jan-Petter Dahl

– Fortjener ikke bedre

TV 2 stilte samme spørsmål som Trym Hogner fikk til Kanarifansens leder Tony Johansen.



– Håper du LSK sender Vålerenga ned bevisst om det er LSK som avgjør VIFs skjebne i siste serierunde?

– Ja, ja, selvsagt. Det skal du ikke tenke på engang, sier supporterleder Tony Johansen.

Hovedgrunnen er Vålerenga-trener Geir Bakke.

– Normalt sett hadde jeg ikke sagt det slik. Vi ønsker jo selvsagt å ha de derbyene, de er viktige. Men når Geir Bakke gjør det han gjør … Så fortjener de ikke bedre.



KANARIGUL: Tony Johansen er sikker i sin sak. Her fra et intervju gjort før kampen mellom LSK og Vålerenga i oktober. Foto: Grab fra TV 2s sending.

Stemningen mellom Lillestrøm og Vålerenga er verre enn på veldig lang tid.

Etter at Geir Bakke helt ut av det blå ble presentert som Vålerenga-sjef, har det vært svært ampert mellom de to rivalene.

Det hele toppet seg da Lillestrøm-supporterne heiste opp en tifo, da lagene møttes, hvor Bakke var karikert.

Disse kampene gjenstår: Lillestrøm: FK Haugesund (H), Molde (B), Odd (H) og Sandefjord (B) Vålerenga: Sarpsborg 08 (B), Stabæk (H), HamKam (B) og Tromsø (H).

På tifoen var Bakke sitt ansikt malt på en rottekropp og hengt, med en pose penger i hånden. I pannen sto det «judas.»

– Få ham ned. Hadde ikke Bakke dratt til dem, så kunne de fått kvalikplassen og stresset med det, men nå ønsker jeg dem ned. Så får dem komme opp etter en sesong, så får vi litt ekstra hype rundt derbyet, sier Tony Johansen.



ROTTE-BANNER: Geir Bakke fikk en uhyggelig velkomst på Åråsen. Foto: Annika Byrde / NTB.

Kommer med stikk til LSK-fansen: – Tenker mer på VIF enn LSK

Talsperson for Klanen Christian Arentz er ikke overrasket over at LSK-supporterne ønsker å sende dem ned.

– Nei, det er jeg ikke. Det er en kjent sak at de på Lillestrøm tenker mer på VIF enn LSK.

Selv har han ikke sett på hvem LSK møter i siste seriekamp, han har fokus på eget lag.

– Jeg skjønner hva du fisker etter, men jeg tenker at om vi havner i den situasjonen, så er det selvforskyldt. Vi har fire cupfinaler på rad nå, så får vi ha fokus på én kamp av gangen, sier Arentz.

TØFF PERIODE: Geir Bakke og Vålerenga har noen skjebnesvangre uker foran seg. Foto: Beate Oma Dahle

For øyeblikket ligger Vålerenga på kvalikplass, to poeng foran Sandefjord som ligger på nedrykksplass. Det er kun ett poeng opp til Stabæk og tre poeng opp til HamKam.

VIF møter begge de to sistnevnte lagene i løpet av deres fire siste kamper.

Vålerenga-supporteren tror slaget står i de to kampene.

– Jeg håper jo inderlig at vi ikke går inn til siste kamp og det ender med et slikt scenario, sier Klanens talsperson.