– De må gjerne gå i samme felle som Man. United gjorde

Fredag kom sjokkbeskjeden om at Jürgen Klopp gir seg som Liverpool-manager etter sesongen.

Det betyr at klubben har en nærmest umulig oppgave foran seg.

De må erstatte en manager som av flere fredag ble nevnt i samme åndedrag som de legendariske managerne Bill Shankly og Bob Paisley.

– Det er umulig å finne en ny Jürgen Klopp. Det tror jeg faktisk er helt utopisk.

Det sier TV-personlighet og Manchester United-supporter Jon Martin Henriksen. Han er også programleder i podkasten «United.no».

RÅD: Jon Martin Henriksen anbefaler Liverpool å ikke gjøre som hans favorittlag gjorde. Foto: Lage Ask / TV 2

En Manchester United-supporter? Hvorfor uttaler han seg om Liverpool og Jürgen Klopp, lurer du kanskje på?

De som følger Manchester United vet nemlig litt om hva som venter Liverpool.

«For hva skjer når en karismatisk leder og stor trener forlater en tradisjonsrik klubb? Det vet ingen, men erkerivalen Manchester United er et relativt ferskt eksempel.»

Det skrev TV 2s kommentator Øyvind Alsaker fredag.

Manchester United valgte å gå for David Moyes.

– Jeg tror det var den største fellen United gikk i. De trodde de kunne hente en person som kunne drive klubben på egen hånd, slik Sir Alex Ferguson hadde gjort, sier Jon Martin Henriksen.

DEN STØRSTE: Sir Alex Ferguson er tidenes manager i Premier League. Foto: Martin Rickett

– De må gjerne gå i samme felle

For erstatteren til Klopp kommer til et velfungerende lag. For øyeblikket leder de Premier League og ingen av nøkkelspillerne er på utgående kontrakter.

Men det trenger ikke nødvendigvis å ta lang tid før byggverket til Klopp raseres.

– Manchester United har gjort alt galt siden Ferguson gikk av. Det å tro at ting går av seg selv siden man har vært store de siste årene … Den fellen må de gjerne gå i for meg, men jeg anbefaler dem det ikke, sier Henriksen.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker tror fredagens hendelse får Liverpool-fansen til å tenke tilbake til 2013, da Sir Alex Ferguson kom med samme budskap.

«Det som har foregått på Old Trafford siden Sir Alex Ferguson på samme overraskende måte ga beskjed om at nok var nok i 2013, gnager selvfølgelig Liverpool-fansen på en dag som dette. Eierne i Fenway Sports Group traff innertier i 2015 da de ansatte tyskeren, og de må finne blinken igjen nå – ni år etter.»



Det skrev Øyvind Alsaker.

NI ÅR SIDEN: I 2015 tok Jürgen Klopp over den tradisjonsrike klubben. Foto: Craig Brough

Usikker på om favoritten er erfaren nok

For i Manchester har de aldri funnet tilbake til gullsesongen i 2013. Det tok én sesong før David Moyes ble sparket.

Etter dette har Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Ralf Rangnick og Erik ten Hag forsøkt å gjenreise klubben.

De tre første navnene United gikk etter var veletablerte og kjente managere.

Skal man tro ekspertene og de som følger Liverpool tett, er mannen Liverpool bør gå etter det stikk motsatte.

Den som har vært ryktet sterkest til Liverpool etter Klopp-nyheten, er Xabi Alonso.

Den tidligere Liverpool-spilleren har en stor stjerne i klubben, men managerkarrieren er relativt fersk.

HELT: Xabi Alonso gjorde inntrykk på Liverpool-fansen. Foto: Tim Markland

Han har likevel gjort kometkarriere i Bayer Leverkusen, hvor han er inne i sin andre sesong. For øyeblikket leder klubben Bundesliga med fire poeng foran Bayern München.

Utenom en og en halv sesong i Leverkusen, står Alonso kun med erfaring fra B-laget til Real Sociedad.

– Xabi Alonso er selvfølgelig nevnt. Han har tatt Bayer Leverkusen til topps i Bundesliga, men det er ikke sikkert det er løsningen. Han er relativt fersk på dette nivået. Det er en stor og mye mer fotballmessig jobb å lede en klubb som Liverpool, sier Øyvind Alsaker.

Lanserte duo til å trene klubben

Norges landslagssjef Ståle Solbakken er kjent som en stor Liverpool-supporter. Han lanserte Alonso og Steven Gerrard som et team overfor TV 2 fredag.

– Det er veldig vanskelig å si, men mange tenker nok at Xabi Alonso er en naturlig kandidat. Steven Gerrard har vel spilt seg litt ut med oppholdet i Aston Villa og at han nå er i Saudi-Arabia.

– Men hva med Alonso og Gerrard i en duo? Det hadde vært spennende, sa Solbakken.

Under en pressekonferanse fredag fikk Alonso spørsmål om jobben.

– Jeg var veldig overrasket over å høre nyhetene om Jürgen. Jeg har stor respekt for han og klubben. For øyeblikket er jeg veldig glad i å være her og jeg nyter jobben min. Spekulasjoner er helt normalt, men jeg har stor respekt for det Jürgen har gjort de siste ni årene, svarte Alonso.



Jon Martin Henriksen er spent på om Xabi Alonso har riktig pondus som kreves til å etterfølge Jürgen Klopp.

– I likhet med Ferguson har Klopp gjort seg fortjent til å være en slags hersker i klubben, jeg tror ikke Xabi Alonso eller Steven Gerrard bare kan komme inn og gjøre det, sier Jon Martin Henriksen.

– Samtidig er Liverpool en bedre drevet klubb enn hva United var, om man ser organisasjonsmessig og på andre områder. De har vist at de er gode på rekruttering, men i likhet med Ferguson-erstatteren, så er dette en nesten umulig oppgave, sier Henriksen.