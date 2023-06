Sotra har fått flere henvendelser fra Vålerenga som de tolker til at noen er redde for en cupbombe onsdag.

– Det kunne ikke vært bedre for oss. Dette er bare gøy, vi har absolutt alt å vinne og Vålerenga har absolutt alt å tape, sier Sotra-trener Renate Blindheim til TV 2.

Oslo-laget Vålerenga tar turen til Øygarden og Sotra i cupens tredje runde. Allerede i andre runde var det tre eliteserielag som røk ut av cupen, blant annet Rosenborg.

For Blindheim virker det som at Vålerenga er bekymret for å møte 2. divisjonslaget.

– Det har vært diverse ting som må fikses, så jeg tipper de er redd for å komme hit. De er i hvert fall redd for å tape. De har sørget for at vi må spille med Select-baller. Våre Nike-baller var nok ikke gode nok, sier hun og fortsetter:

– Det er en perfekt inngang for oss om de er så redd for å møte oss at de må ha med egne baller.

I tillegg forteller Blindheim at Vålerenga har vært opptatt av hvilken frukt de får og om de kan låne en balje til isbad.

Ballbytte er ingen problem for Sotra-treneren.

– Vi har ingenting å tape på å bytte ball i kampen. Det sier bare noe om at de er bekymret for å komme hit, sier hun til laget dagen før dagen.

BEKYMERT? Vålerenga skal ha forsikret seg om hvilke baller som blir brukt og om hva frukt de får. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Bananskall

Sotra har kommet seg videre til 3. runde etter 3–1 seier over Fyllingsdalen og 2–1 over Sandnes Ulf. Vålerenga vant 1–0 over Råde og 2–1 over Lyn.



– Det er et lag som selvfølgelig på papiret er mye bedre enn oss, men det er et lag som ikke har levert så godt som folk gjerne forventer at de skal levere. Vi møter ikke et lag som er i en enorm flyt, jeg tror det kan være mulig, sier hun.

– De har vunnet med ett mål i de andre cupkampene og det flyter ikke for godt i Eliteserien heller. Det er et bananskall for de å komme hit.

SPILLER UANSETT BALL: Ballbyttet er ingen problem for Sotra-spiller Henrik Nyland. Foto: Rudi Jakobsen/ TV 2

Skoleelever og rett fra arbeid

Sotra-spiller Henrik Nyland ser fram til storkampen. Han forteller at det har vært en mobilisering med mye folk på stadion den siste tiden.

– Og når vi nå får Vålerenga også. Det kommer til å bli en kjempeopplevelse, og så håper vi at vi skal gjøre det ekkelt for dem, sier Nyland til TV 2.

– Vi vet vi blir helter i Bergen om vi tar dem, fortsetter han.

Det at Vålerenga ikke vil spille med Sotra sine baller kaller Nyland «vittig».

– Det sier jo litt om hvor mye de faktisk frykter en gjeng som kommer rett fra skolebenken og en lang arbeidsdag.

– Det er fair det. Forrige kamp spilte vi med Select-baller og vi spilte med andre sine fotballsko, så det går helt fint. Det er null stress, avslutter Nyland.