DØDELIG DUO: Kevin de Bruyne (t.h.) og Erling Braut Haaland har stått bak mange Manchester City-scoringer denne sesongen. Her diskuterer de under FA-cup-kampen mot Arsenal i januar. Foto: MOLLY DARLINGTON

De Bruyne peker på Haaland-skille: – Folk forutser det

MANCHESTER (TV 2): Kevin de Bruyne (31) erkjenner at laget ikke har klart å finne Erling Braut Haaland (22) like mye som under første halvdel av sesongen.