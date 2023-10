– De beste spillerne stoler på ham

NORSK STJERNESKUDD: Oscar Bobb har fått vise seg frem for Manchester City i sesonginnledningen. Nå får driblefanten sjansen for Norge. Foto: OLI SCARFF

MANCHESTER (TV 2): Manchester City-manager Pep Guardiola er full av lovord om Oscar Bobb (20) etter at han ble tatt ut på landslaget.

«Norway? That's good!»

En fokusert og humørfylt Pep Guardiola møter TV 2 til intervju på Manchester Citys treningsanlegg. Og spanjolen har rett, for nå har han ikke én, men to norske landslagsspillere i City-troppen.

Tirsdag ble nemlig Oscar Bobb tatt ut i Norges landslagstropp for første gang.



– Det er bra. Nå får han spille med Haaland, Ødegaard og alle de strålende spillerne Norge har, sier Guardiola til TV 2, og legger til:

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Et nytt steg, og forhåpentligvis kan Solbakken skjønne hvor god spiller han er og hvor fin fyr han er.

Guardiola: – Derfor er Bobb på laget vårt



For Manchester City-manageren er klar på at de sitter på et spesielt talent.

20-åringen fra Oslo imponerte stort for Citys andrelag forrige sesong og leverte varene i sommerens sesongoppkjøring.

– Vi så noe veldig bra. Når de største spillerne her umiddelbart stoler på ham, og det har skjedd … Derfor er han på laget vårt, sier Guardiola.

MED DE STØRSTE: Oscar Bobb spiller med noen av verdens største stjerner i Manchester City. Foto: HANNAH MCKAY

Bobb fikk City-debuten mot Røde Stjerne i Champions League. Siden startet han mot Newcastle i ligacupen og kom inn fra benken til pause mot Wolverhampton i Premier League.

– Det er opp til ham hvor god han skal bli, sier Guardiola, og tilføyer:



– Om en spiller tar nivået, er det på grunn av dem, ikke på grunn av meg. Vi trenere spiller ikke.

– Hvordan man oppfører seg, spiser, slapper av, hvordan man har lyst å bli bedre … Når de er fokusert på hva de kan forbedre, da vil de ha suksess i denne businessen.

– Bekymrer meg veldig

Onsdag kan Bobb igjen få sjansen når Manchester City møter RB Leipzig i Champions League.

Den regjerende trippelmesteren går inn til oppgjøret med to strake tap.

– Det bekymrer meg mye. Veldig mye, sier Guardiola.

– Lag taper kamper. Jeg liker ikke å tape, men det er en del av spillet.

Forrige sesong spilte City og RB Leipzig mot hverandre to ganger. De himmelblå maltrakterte tyskerne 7-0 etter fem mål av Erling Braut Haaland i Manchester. I Leipzig endte det 1-1.



– Selvfølgelig blir det vanskelig. Vis meg ett lag som har dratt til Leipzig og hatt det lett. I Bundesliga og Champions League. Real Madrid tapte der i gruppespillet i fjor.

Så gjenstår det å se om Bobb blir å se på banen i Tyskland.