Playoff-kampene mot tyrkiske Galatasaray blir et spesielt møte for Martin Linnes, kona Elisabeth Haugen Linnes og deres to barn.

– Det er alltid sykt digg når han får det til, og ekstra spesielt når vi visste hva det innebar. Det var akkurat som skrevet inn i stein, som han sa selv.

Det sier Elisabeth Haugen Linnes til TV 2 dagen etter Molde-seieren over KÍ Klaksvík, som sendte Molde til playoff i Champions League.

Mannen Martin Linnes scoret det avgjørende målet på tampen av andre ekstraomgang.

Nå venter gamleklubben Galatasaray, hvor 31-åringen var i fem og et halvt år.

TRIVDES: Martin Linnes var i den tyrkiske storklubben i flere sesonger. Foto: Miguel Riopa / AFP

– Det blir veldig gøy å se Galatasaray igjen, og få muligheten til å se Molde spille mot de i Istanbul. Det er vårt andre hjem, sier kona Haugen Linnes.

– Istanbul var hjemmet hennes

Hun planlegger å reise ned for å se returkampen i Tyrkias hovedstad, sammen med barna, begges familier og flere fra fotball-miljøet i Molde.

– Barna våre har vokst opp der, vi var på hver eneste hjemmekamp og i går dattera vår satt med tårer i øynene da hun skjønte hva som kom til å skje.

I 2021 returnerte familien til Norge og Molde.

– Vi flyttet jo hjem, men for henne var det ikke det samme. Istanbul var jo hjemmet hennes.

VOKST OPP: Datteren Emma har tilbrakt mange år i sitt korte liv i Istanbul. Foto: Privat

– Sirkus

Galatasaray gjester Molde 23. august, før returen spilles borte uken etter. Bortelagets supportere får i utgangspunktet tilgang på i overkant av 700 billetter til kampen på Røkkeløkka.

Forskjellene på trøkket de to kampene ventes å være stor.

Aker Stadion har en kapasitet på mellom ti og elleve tusen tilskuere. Galatasarays hjemmebane huser fem ganger så mange.

– Jeg tror ikke folk kan forestille seg hvordan ting er. Alt er større, trøkket rundt kampene er helt spesielt og fotballmiljøet i Tyrkia er enormt. Jeg gleder meg til å vise alle hvordan sirkuset er, sier Haugen Linnes.

Hun fortsetter:

– Det er litt forskjell på en fullsatt stadion her og der. Der er det fullsatt så og si hver eneste kamp. Jeg tror folk skal belage seg på mye lyd og trøkk.



Innboksen koker

Familien har allerede fått kjenne på trykket fra den tyrkiske fansen.

Haugen Linnes har fått flere mails om supportere som spør etter billetter, og meldingene på Instagram og Twitter/X har rent inn.

– Begge telefonene har sprengt. Ut i fra varslingene på min telefon regner jeg med at også hans er greit stappet, sier Linnes' kone.

Selv om kjærligheten til den tyrkiske klubben er stor, ønsker hun at Molde skal gå til gruppespillet i Europas gjeveste turnering.

HELT: Martin Linnes sørget for at hans nåværende klubb møter hans tidligere klubb i playoffen til Champions League. Vinneren går inn i gruppespillet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Jeg må si at jeg heier på Molde og støtter alltid Martin, men det kommer til å bli rart ikke å heie på Galatasaray.

– Og dattera deres?

– Hun sa at «jeg håper begge scorer mål». Hun var skikkelig glad og lettet da Molde gikk videre og skal møte Galatasaray.

– Vi har venner der, barna har vokst opp der og sammen med Molde er det en klubb vi er veldig glad i.

Enormt trykk

Paret er ikke de eneste som har fått kjenne på trykket fra Galatasaray-fansen.

Molde Fotballklubb valgte å stenge kommentarfeltene under de siste Instagram-innleggene etter seieren over KÍ Klaksvík.

– Vi måtte det. Jeg så etter kampen at ett av innleggene hadde over 700 kommentarer fra tyrkiske fans, sier kommunikasjons- og sosiale medier-ansvarlig Jonas Sande Ingebregtsen.

Kommentarene begynte å renne inn allerede da trekningen ble klar tidligere i august, mye på grunn av Linnes´ bakgrunn i klubben.

Men etter seieren tirsdag ble kommentarene styggere i tonen, melder Sande Ingebrigtsen.

– Vi fant ut at det ikke var vits i å ha åpne kommentarfelt når man ikke ser våre egne supportere, sier han.

Supporterne inntar byen

Det er ikke bare på sosiale medier at den tyrkiske interessen merkes.

Et enkelt søk på Booking.com for overnatting i Molde by fra 23. til 24. august, gjort onsdag formiddag, viser at ingen rom er ledige.

Det nærmeste sentrum man kommer den natta er i nabokommunene.

– Ja, er ikke det artig? Sier hotellsjef ved Thon Hotel Moldefjord, Anne Lie Myklebostad, når TV 2 slår på tråden.

– Det er mye fotball, men også en del firmaer og business som har begynt med kurs og konferanser etter ferien.

– Når merket dere pågang på bestillinger?

– Med en gang trekningen var klar. Det er helt naturlig, og skjer hvert år. Vi gleder oss, og er veldig fornøyd med at Molde er videre, sier Lie Myklebostad.

Moldes to største hoteller, Scandic Seilet og Scandic Alexandra Molde, er også fullbooket, men:

– Vi undersøker om vi klarer å frigjøre noe plass, men sånn det ser ut nå er det fullt, sier hotellsjef Vanja Langsåvold, og legger til:

– Det ser ut til å bli en skikkelig folkefest!

FULLT: Scandic Seilet ligger rett ved Moldes hjemmebane Aker Stadion. Hotellet har 224 rom, og foreløpig er alle booket når Molde tar i mot tyrkiske Galatasaray 23. august. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Også Molde Fjordstuer, med 59 rom, er fullbooket av supportere og til kurs og konferanse. Rundt 20 av rommene er booket av Uefa-delegasjonen, melder hotellsjef Roy Heggdal.

