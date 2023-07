Danske BT: – Elyounoussi blir FCK-spiller

Mohamed Elyounoussi står med 52 kamper og ni mål for Norge. Her fra kampen mellom Norge og Finland. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Mohamed Elyounoussi blir FCK-spiller ifølge den danske avisen BT. Avisen hevder at den norske landslagsspilleren allerede er på plass i København.

I juni opplyste 28-åringen til TV 2 at han ikke kom til å fortsette i Southampton etter nedrykket fra Premier League.

– Den neste kontrakten min er den viktigste kanskje. Det er mange ting som må klaffe. Jeg ser på hele pakken av tilbud som kommer, sa han til TV 2 i juni.

Elyounoussi spilte sin siste Southampton-kamp mot Liverpool i slutten av mai. Foto: PETER NICHOLLS

«Moi» kunne også bekrefte at han allerede da hadde takket nei til flere tilbud, deriblant fra Emiratene.

– Det stemmer det. Jeg hører om noe nytt nesten hver dag. Jeg har hatt noen konkrete tilbud nå som jeg har takket nei til. Hele pakken, og magefølelsen, må stemme for at jeg skal skrive under på noe, sa Elyounoussi.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener klubbvalget er både er fornuftig og befriende.

– Moi har hatt muligheter i mange forskjellige ligaer etter at han nå gikk ut av kontrakt, og det har sikkert vært et vanskelig valg med mange forskjellige faktorer i regnestykket, sier Mathisen.

– Han kunne garantert gått et sted hvor han kunne tjent veldig mye mer, men rent sportslig tror jeg FCK er ypperlig for Moi. Han får spille for den største klubben i Skandinavia, konkurrere i Europa samt at mye skal gå galt om ikke han spiller fast - som igjen er veldig viktig for Solbakken og Norge.



Den norske landslagstreneren har både vært spiller og trener i den danske storklubben.

– Brede Hangeland og Ståle Solbakken kjenner FCK bedre enn alle andre i Norge, og jeg vil tro de er godt fornøyde med dette valget.

Ståle Solbakken hadde stor suksess som FCK-trener fra 2006 - 2011 og i 2013 - 2020. Foto: Scanpix

– Så er det befriende at ikke alle aktører i dagens fotballverden hopper på det tilbudet som gir mest penger. Familien til Moi er nok også veldig godt fornøyd med å kunne bo i København de neste årene, mener Mathisen.



FC København, som ble danske ligamestere forrige sesong, fikk en god start på CL-kvaliken med 2-0-seier borte mot islandske Breidablik på tirsdag.

Verken Elyounoussi eller hans agent har besvart TV 2s henvendelser.