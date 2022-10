Danner spisspar med legende: – Helt rå fyr

Jørgen Strand Larsen gjorde inntrykk på Iago Aspas allerede i debuten for Celta.

SPISSPAR: Iago Aspas og Jørgen Strand Larsen har utviklet et samarbeid på topp for Celta. Foto: Juan Alfonso Moreno Lozano / TV 2

Det gikk ikke lang tid før Jørgen Strand Larsen fikk seg en tilnærmet fast spisspartner i Celta Vigo. Allerede flere ganger har han spilt sammen med ikke ukjente Iago Aspas på topp.

35-åringen er en legende i klubben, og en av de fremste spanske spissene de siste 10-12 årene.

– Helt rå fyr. Han er selvfølgelig blitt litt gammel nå og løper ikke like mye som før, så jeg tar mye av jobben hans. På en annen side er det like greit, for han gjør så mye bra, sier Strand Larsen til TV 2.

Selv om nordmannen må løpe noen meter for Aspas, kompenseres det for.

– Han er viktig for oss, ekstremt bra på alle mulige måter av spillet. Han er en avslutter som du ikke kan tenke deg. På trening så ser vi mye bra av ham, så jeg har mye å lære der.

Etter debuten benyttet Aspas muligheten til å komme med rosende ord av sin nye spissmakker, og omtalte hans første Celta-opptreden som «en brutal påvirkning».

Det er store ord fra en mann som er en legende i byen - selv om kommunikasjonen ikke nødvendigvis går lett mellom de to.

– I Vigo er han størst av alt. Han er kjempestor, og en gud der. Det er litt sånn han er på treningsfeltet og. En veldig fin fyr, roser han Aspas.

VIST SEG FREM: Jørgen Strand Larsen i aksjon for Celta mot Barcelona på Spotify Camp Nou. Foto: Juan Alfonso Moreno Lozano / TV 2

Kommunikasjonen går det ikke all verden med.

– Han snakker med meg det kan han av engelsk. Han var jo ett år i Liverpool, men han har ikke lært så mye engelsk allikevel.

Til nå har Strand Larsen vært den som har satt opp Aspas. Haldenseren har til gode å score mål, men skaffet straffer og hatt målgivende til sin spanske kollega - som har seks scoringer.

Relasjonen mellom om det er blitt god, sier han.

– Han prøver det å hjelpe meg, så det er veldig fint med en spissmakker. Jeg trodde han skulle være en større stjerne enn det han oppfører seg som.