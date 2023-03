Daglig kontakt med Haaland: – Vi snakker aldri om det

Arsenal - Crystal Palace 4-1

Martin Ødegaard & co. tar landslagspause med åtte poengs luke ned til Manchester City.

Det ble klart etter at Arsenal valset over Crystal Palace søndag ettermiddag.

Luken fra Arsenal ned til tredjeplassen er på 19 poeng. Noe som betyr at det bortimot er sikkert at enten Ødegaard eller Haaland blir ligamester.

Etter kampen stilte Ødegaard til intervju med Viaplay.

Der fikk han spørsmål om hvordan han og Erling Braut Haaland kommuniserer, med tanke på at tittelkampen står mellom dem.

– Det er litt morsomt, vi snakker jo sammen nesten hver dag. Vi har en Snapchat-gruppe med noen på landslaget, men vi snakker aldri om kampene og tabellen. For å være ærlig, så gjør vi ikke det. Vi snakker om alt mulig annet ... Ja, piss, for å si det sånn, sier Ødegaard til Viaplay.

LEVERTE IGJEN: Martin Ødegaard havnet ikke på scoringslisten søndag, men leverte igjen en strålende kamp for Arsenal. Foto: JUSTIN TALLIS

– Vi snakker nesten aldri om kampene. Det er mer når han scorer et hat trick for hundrede gang, da sender jeg ham en gratulasjonsmelding, men det er ikke noe mer enn det, sier Ødegaard til TV-kanalen.

Et Premier League-trofé til Arsenal vil være klubbens første siden 2003/2004-sesongen.

Nå reiser Ødegaard og Haaland til Marbella hvor Norges landslag i løpet av morgendagen møtes til landslagssamling.

Neste lørdag møter de Spania, før de skal spille borte mot Georgia uken etterpå.

– Det er på tide at vi klarer å gjøre noe vi også. Det har vært det store målet i lang tid, så det er på tide at vi stepper opp, sier Ødegaard til Viaplays, Jan Åge Fjørtoft, som var en del av mesterskapstroppene til Egil «Drillo» Olsen.

Alfie avslører – slik takler Erling Braut Haaland presset

Xhakas revansj

Kampens store spiller var Bukayo Saka som scoret to mål, men etter kampen var han skuffet, ifølge manager Mikel Arteta.

– Han var skuffet over at han ikke fikk seg et hat trick. Det er den sulten vi trenger. Vi trenger at angrepsspillerne våre skyter og kommer til sjanser, det gjorde de igjen i dag, sier Arteta til Sky Sports.

Målene ble scoret av Gabriel Martinelli, Bukayo Saka (2) og Granit Xhaka.

Da lagene møttes på Emirates for fire år siden ble Granit Xhaka buet på av egne fans da han forlot banen. I dag sang supporterne navnet hans etter han på vakkert vis scoret Arsenals tredje mål.

27. oktober 2019: Arsenal-fansen jubler i det Granit Xhaka blir byttet ut mot Crystal Palace. Sveitseren reagerer kraftig og gestikulerer opp mot tilskuerne.

Istedenfor å sette seg ned på benken, tar han av seg drakten og spaserer rett ned i garderoben. Supporterne buer på Xhaka.

RASENDE: Granit Xhaka var lite imponert over oppførselen til egne supportere tilbake i 2019. Foto: Paul Terry

Mars 2023: Granit Xhaka er en nøkkelspiller for Arsenal som jakter sin første Premier League-tittel på 20 år.

Sveitseren scorer Arsenals tredje mål mot Crystal Palace. Tilskuerne reiser seg og jubler for midtbanespilleren. De synger også navnet hans.

DRØMMEMATCH: Mikel Arteta har fått det beste ut av Granit Xhaka etter at han ble Arsenal-manager. Foto: IAN KINGTON

Kanonkule fra Ødegaard ble stoppet av keepertalent

Wilfried Zaha var uhyre nære ved å sende gjestene i ledelsen etter ti minutter, men skuddet hans gikk i stolpen, før ballen traff ryggen til Aaron Ramsdale og gikk ut til hjørnespark.

På motsatt side av banen var det 19 år gamle Joe Whitworth som voktet buret. Unggutten fikk sin debut mot Brighton tidligere denne uken.

Etter 17 minutter ble han satt på prøve av Martin Ødegaard. Nordmannen hamret til, men keepertalentet var med på notene og fikk slått ballen vekk.

– Hvis Martin ser på, sier jeg Haaland

Reiste seg og sang Xhakas navn

Etter 28 minutter måtte keepertalentet gi tapt. Gabriel Martinelli var nådeløs da han plasserte ballen i mål. Ti minutter senere doblet Bukayo Saka ledelsen etter et fint forarbeid av Ben White.

Ti minutter ut i andreomgang scoret Granit Xhaka kampens tredje mål etter vakkert samspill med Leonardo Trossard.

Supporterne reiste seg og sang navnet til sveitseren.

Jeffrey Schlupp tente et lite håp for Palace etter 62 minutter, men ti minutter senere punkterte Saka kampen med sitt andre mål.