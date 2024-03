– Da ønsket jeg ikke å være kaptein lenger

Se Norge U21-San Marino U21 på TV 2 Play kl. 16.55.

Han var kaptein allerede som tenåring i Sogndal, og en lederskikkelse i Molde før han dro til den nederlandske gigantklubben Ajax.

Nå er Sivert Heggheim Mannsverk selvskreven kaptein for Norges fremadstormende U21-landslag som nylig slo Nederland 2-1 i oppkjøringen til tirsdagens kvalifiseringskamp mot San Marino i Stavanger.

Forrige gang det norske U21-landslaget slo Nederland var forøvrig for 26 år siden.



Mannsverk vet egentlig ikke helt hvor lederegenskapene han har vist på banen kommer fra.

– Det er godt spørsmål. Eirik Bakke, som jeg i sin tid hadde som trener i Sogndal, hadde veldig stor tro på meg, og ga meg kapteinsbindet da jeg var 17-18 år. Når du er 18 år og får kapteinsbindet er du bare nødt til å ta ansvar, konstaterer den nåværende Ajax-spilleren når TV 2 møter ham på SR Bank Arena i Stavanger i forkant av oppgjøret mot San Marino.

Han fortsetter:

– Men jeg følte en periode i Sogndal at det var så mye ansvar å være kaptein, at jeg ikke ønsket å være kaptein lenger. Det har sine utfordringer, men jeg har vokst ekstremt på det og takker Eirik Bakke for tilliten han viste meg. Det har hjulpet meg ekstremt, mener han.

PÅ TRENING: Sivert Mannsverk på trening på kunstgresset i Stavanger. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Finnes ulike måter å lede på



21-åringen, som håper å kunne lede Norge til U21-EM i 2025, har funnet sin helt egen måte å lede lagkameratene på banen på.

– Det finnes ulike typer kapteiner. Det er de som tar tak i spillerne i garderoben og lignende, men jeg føler jeg er en «Leading by example»-type. Ved å gå foran med trøkk i spillet vil jeg bidra til at gruppen presterer best mulig, mener Mannsverk, og legger til:

– Jeg føler jeg har funnet meg selv i rollen, men det er vel ingen fasitsvar på hvordan en kaptein bør være. Jeg vil beskrive meg selv som en rolig og reflektert type som ikke tar så mye plass utenfor banen, men ute på banen tar jeg den plassen jeg skal ha.

I fremtiden kan Mannsverk også bli en stor leder på A-landslaget. Han legger han ikke skjul på at målet er å en gang spille på A-landslaget sammen med Norges to verdensstjerner, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

FORBILDER: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Foto: Heiko Junge

– Åpnet en ny dør for norske spillere



Herjingene som Ødegaard og Braut Haaland viser i klubbfotballen er nemlig noe som inspirerer stort.

– Det er helt fantastisk å se på. De har åpnet en ny dør for norske lovende spillere, jeg tror ikke de forstår hvor ettertraktet unge norske spillere nå er blitt på grunn av prestasjonene de har gjort. De er to fantastiske spillere og personer, roser Mannsverk.

Men først og fremst drømmer Mannsverk om å bidra til at Norges U21-landslag kvalifiserer seg til EM-sluttspillet i Slovakia i 2025. Der vil 16 landslaglag bestående av spillere født etter 1. januar 2002 kjempe om muligheten til å heve det gjeve EM-troféet.

U21-landslagskapteinen er overbevist om at Norge klarer å kvalifisere seg.

– Slik vi ligger an på tabellen for øyeblikket, så er vi ikke kvalifisert. Men muligheten er absolutt tilstede for EM-sluttspill neste år. Jan Peder Jalland er en fantastisk trener, som kjenner min 2002-årgang og 2003-årgangen godt, og har klart å få det beste ut av spillerne på et lag som ikke møtes så ofte, poengterer Mannsverk, som vet at alle forventer storseier og tre poeng når San Marino kommer på besøk til Stavanger.

– Vi forbereder oss til en kampen som alle andre kamper. Målforskjell om playoff og lignende kan bli viktig, og vi slo dem 7-0 borte. Så målet er jo å gå ut der å vinne stort. Vi har masse spennende U21-spillere, og det blir en spennende ferd videre, slår han fast.

LEVER DRØMMEN: Sivert Mannsverk under Europa Conference League kampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Ajax på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen / NTB Foto: Mats Torbergsen

Ajax-drømmen i oppfyllelse

Drømmen om EM-lever altså i beste velgående for Mannsverk, samtidig som utenlandsdrømmen allerede er gått i oppfyllelse.

Etter storspillet i Molde, hvor Mannsverk ble både ligamester og cupmester, ble midtbanespilleren i september i fjor solgt til Ajax for en totalpakke på rundt 8,5 millioner euro.

Bare én måned senere ble han imidlertid skadet, og dermed fikk stortalentet alt annet enn den starten på Ajax-eventyret han ønsket seg.

– Ja, jeg var skadet i fem seks måneder, og har nettopp kommet tilbake. Nå har jeg fått bra tillit fra treneren og spilt en del kamper, og vist at jeg har nivået inne. Samtidig er det jo slik i Ajax, at du må prestere i hver kamp. Det nytter ikke å spille én god kamp, og så to dårligere, poengterer han.

Da Ajax kom på banen i fjor høst var Årdal-karen aldri i tvil om at han ville reise.

– Tenker aldri på mitt neste steg



Han skrev under på en femårskontrakt med den nederlandske fotballstorheten, og får dermed god tid til å utvikle seg i klubben.

– Da jeg hørte om interessen var det noe jeg bare måtte kaste meg på. Å få sjansen i Ajax er det ikke mange som får. De er i verdensklasse til å utvikle talent, så det var en «no brainer». Og jeg følte at jeg hadde oppnådd det jeg ville i Norge, og vunnet både ligaen og spilt i Europa i Norge, sier Mannsverk.

– Har du større ambisjoner enn Ajax?

– Mitt neste steg er ikke noe jeg tenker på. Jeg kommer jo til å gi 100 prosent og jobbe beinhardt i Ajax, men om jeg blir værende her i lang tid, så vet jeg at jeg har hatt en fantastisk karriere. Det er slik jeg tenker. Det viktigste for meg nå er å vinne ting med klubben, og det vi som lag skal oppnå sammen, svarer kapteinen på Norges U21-landslag.