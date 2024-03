– Da må han bare komme seg vekk

Bayern München er i fritt fall. TV 2s ekspert peker på en avgjørelse som ble gjort for ett år siden.

Se Bayern München – Lazio på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.30!

– Ikke for meg, men kanskje andre. Det er ingen som ønsker å vinne denne kampen mer enn meg.

Det svarte Thomas Tuchel under en pressekonferanse mandag.

Tyskeren fikk spørsmål fra en journalist om han så på skjebnekampen mot Lazio som en skjebnekamp også for ham selv.

Tuchel er allerede ferdig som klubbens hovedtrener, men skal lede laget ut sesongen (!). Spørsmålet er om det er like aktuelt om storklubben ryker ut av Champions League.

For da vil man allerede 5. mars kunne fastslå at sesongen er en gedigen fiasko.

Optimismen var stor i Bayern München etter at de forrige sommer sikret seg målgarantisten Harry Kane.



Men sesongen har utviklet seg til å bli et mareritt. Det som for noen år siden trolig var en av verdens mest veldrevne klubber, befinner seg i en stor krise.

IKKE SOM PLANLAGT: Harry Kane dro til Bayern München for å vinne trofeer. Det gjør han trolig ikke denne sesongen. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters.

I hjemlig liga har Bayer Leverkusen fått en luke på ti poeng. På de siste fire kampene står Bayern München med fire av tolv mulige poeng.

I den tyske cupen røk de ut mot tredjedivisjonslaget FC Saarbrücken.

Ikke nok med det. 21. februar opplyste klubben at Thomas Tuchel er ferdig som klubbens trener, men at han skal lede laget ut sesongen.

– Dersom de ryker mot Lazio … Da må Tuchel bare komme seg vekk. Da er det ikke vits å være der lenger, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



Tuchel overtok etter Julian Nagelsmann for under tolv måneder siden.

En sparking Simen Stamsø-Møller reagerer på.



– Det fremstår som en av klubbens dårligste avgjørelser noensinne. Det skjedde noe der, det var noen lekkasjer og styr, men rent sportslig har det gått ordentlig galt etter det, sier TV 2s ekspert om sparkingen av Nagelsmann.

NEDTUR: Thomas Tuchel har ikke fått det til å stemme denne sesongen. Foto: Matthias Schrader / AP.

– Det står en sølvgrå Mercedes utenfor arenaen og venter

Thomas Tuchel har stått skolerett foran tysk presse flere ganger denne sesongen. Etter fredagens 2-2-resultat mot Freiburg, brukte Tuchel sterke ord for å beskrive spillernes prestasjon.

– Vi var udisiplinerte, det var delvis «harakiri», sa Tuchel.

Harakiri er en japansk form for selvmord, som var svært utbredt på 1100-tallet. Harakiri ble avskaffet som henrettelsesmetode i 1873, ifølge Store Norske Leksikon.

Morten Langli mener Tuchel må komme seg vekk fra klubben dersom de ryker ut mot Lazio.

– Han skal jo gå! Taxien er bestilt, det står en sølvgrå Mercedes utenfor arenaen og venter. Taksameteret går! Dersom de ryker mot Lazio og ligger ti poeng bak i serien, så er det jo ikke noe å vente på.

– Da får de få inn en juniortrener i samarbeid med en sportssjef eller noe. Noen som kan styre skuta ut sesongen, slik at de kan jobbe med en permanent løsning, sier Langli.

Bayern var en av de store forhåndsfavorittene før denne sesongens Champions League, men har et tøft utgangspunkt før returmøtet med Lazio.



Den første kampen endte 1–0 til italienerne og Bayern fikk Dayot Upamecano utvist.

OPPGITT: Harry Kane har scoret mange mål, men det har ikke hjulpet. Foto: ALBERTO LINGRIA

Hevder supertalentet vil vekk

Men det er ikke bare Thomas Tuchel som kan forlate de tyske gigantene etter sesongen.

Det kan også to av klubbens aller største stjerner.

Alphonso Davies er ifølge troverdige The Athletic muntlig enig med Real Madrid om en overgang.

Gullkalven Jamal Musiala skal ifølge den britiske tabloidavisen, Daily Star, ha avslått klubbens siste kontraktstilbud.

JUVEL: Jamal Musiala har tatt Fotball-Europa med storm. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Ifølge avisen skal Musiala være sterkt ønsket av både Manchester City, Liverpool og Chelsea

– Det er generelt dårlig stemning der … Joshua Kimmich ble byttet ut og virker ikke kjempefornøyd, det gjør heller ikke Leroy Sané. Det er mye grums i spillergruppen, sier TV 2s ekspert Morten Langli.

– Skulle de miste både Musiala og Davies, som er to unge spillere de vil bygge fremtiden rundt, så vil det være et kjempestort steg bakover for Bayern. Det vil være svært lite gunstig om de skulle miste arvesølvet til klubber de konkurrerer i Champions League mot, sier Langli.

Se Bayern München – Lazio på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.00!