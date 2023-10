Da han kom hjem, gikk det opp for Nusa: – Shit

Se Kypros-Norge på TV 2 Direkte og TV 2 Play torsdag fra kl. 20.00!

– Det var utrolig, humrer Antonio Nusa.

Den norske landslagskometen tok Ullevaal med storm da han fikk muligheten i kampene mot Jordan og Georgia forrige måned.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si engang, sier Nusa som gjest i tirsdagens episode av TV 2-programmet «B-landslaget».

Se B-landslaget på TV 2 Play!

Etter å ha scoret i debuten mot Jordan, serverte han superstjernene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i 2-1-seieren over Georgia.

Norges nye juvel: – Det er jo Ronaldinho!

– Etter at jeg kom hjem fra samling, så jeg på mange videoer og klipp av alt som hadde skjedd. Det var da det gikk opp for meg hva som hadde skjedd, forteller Nusa.

– Da jeg var der, var jeg så inne i øyeblikket, så jeg prøvde ikke å tenke så mye på det. Da det gikk opp for meg, tenkte jeg: «Shit, det var bra», fortsetter den norske landslagsdiamanten.

– Føler meg fin nå

Nusa tok god tid til fansen på Ullevaal etter showet mot Jordan.

– Jeg føler at det faktisk er litt viktig å gi tid til alle. Da jeg var liten, ville jeg også ha bilde og signatur, så det var litt hyggelig å gjøre det, sier Nusa.



TOK SEG TID: Stjerneskuddet Antonio Nusa gledet norske fans etter debuten mot Jordan forrige måned. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

For Club Brugge de siste ukene har Nusa trøblet.

– Jeg har slitt litt med kroppen de siste ukene, men jeg har prøvd å komme tilbake så fort som mulig. Jeg er på bedringens vei, så jeg føler meg fin nå, sier Nusa.



Landslagssjef Ståle Solbakken mener Nusa ikke er klar til å spille 90 minutter.

– Nusa føler seg bra, men det medisinske apparatet både i Belgia og her er enige om at vi må ta ekstra vare på ham. Han er en ung gutt som antakelig ikke er ferdigvokst ennå. Vi må ikke drive rovdrift på ham for å nå et kortsiktig mål som kan gå ut over ham, sier han.

– Hva gjør mamma her?

Chelsea-interesse

Antonio Nusa var brennhet på sommerens overgangsmarked.

Ifølge TV 2s opplysninger kunne Nusa blitt solgt for over 400 millioner kroner i sommer da Chelsea lå langflate etter nordmannen, som takket nei til en overgang til Premier League.

– Jeg føler ikke at jeg er verdt en halv milliard kroner, sier Nusa hos B-landslaget.



Flere av Europas største klubber er også koblet til Nusa.

– Jeg vil bli fotballspiller, men ikke bare bli fotballspiller. Jeg og de rundt meg vil skape den beste karrieren som er mulig. Jeg må ta de riktige valgene. Jeg dro til Brugge. Det skjedde veldig kjapt, jeg dro plutselig. Nå er jeg i en situasjon hvor jeg vil at det neste steget, når det skjer, skal være noe jeg virkelig har tenkt igjennom. Jeg vil finne det som er riktig for meg. Det er viktig for meg. Jeg tenker på hva som er best for meg, har Nusa fortalt i et intervju med TV 2 i september.

Antonio Nusa og det norske landslaget møter Kypros torsdag og Spania søndag i EM-kvalifiseringen.