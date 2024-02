Da Haaland ble skadet, bestemte lagkameraten seg: – Det var på tide

KØBENHAVN (TV 2): Phil Foden (23) mener at han ikke hadde noe valg. Nå er Manchester City-juvelen sikker på at han er i sitt livs form.

Phil Foden har vært ustoppelig for Manchester City de siste ukene. Tirsdag assisterte han 1-0, før han fastsatte resultatet til 3-1 med scoring på overtid.

Den engelske 23-åringen har nå åtte mål på sine ti siste kamper.

– Nå er Kevin De Bruyne og Erling Braut Haaland tilbake, men Foden bar laget på skuldrene sine da de to manglet, mener Arsenal-legenden og fotballekspert Thierry Henry på amerikanske CBS.



GODE LAGKAMERATER: Erling Braut Haaland og Phil Foden i 3-1-seieren over FC København tirsdag kveld. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AP / NTB

Storspillet har fortsatt med Haaland og De Bruyne tilbake fra skade.

Lokalavisen Manchester Evening News gir Foden ni av ti på børsen for tirsdagens forestilling mot FC København i Champions League.

Fraværet av de to stjernespillerne, senest med Haaland fra begynnelsen av desember til slutten av januar, fikk Foden til å ta et større ansvar.

– Tror du han kjeder seg?

– Jeg måtte det, for det er to enormt viktige spillere. De var nøkkelspillere da vi vant «The Treble» forrige sesong. Det var på tide at jeg tok steget opp, sier Foden til CBS.

I intervju med TV 2 sier Foden at han trolig er i sin beste form noensinne. Han tror regelmessig spilletid er nøkkelen til suksessen.

– Jeg tror ikke at jeg har gjort noen enorme endringer, men jeg har spilt mange kamper på rad. Det hjelper å finne rytmen, sier Foden.

Mot FC København spilte Foden på høyrekanten, men han legger ikke skjul på at han foretrekker en mer sentral rolle.

– Da føler jeg meg levende og at jeg hele tiden er involvert i spillet. Du får flere berøringer og kan spille deg inn i kampen. Jeg spilte alltid der da jeg var yngre, så jeg har vært vant til det, sier Foden til TNT Sports.



I STORFORM: Phil Foden leverte både scoring og målgivende i tirsdagens 3-1-seier over FC København i Champions League. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP / NTB

– I dag gjorde jeg en god jobb på kanten, så jeg kan fylle mange roller, sier han til TV 2.



Manchester City-juvelen, som står med 15 scoringer og ti målgivende i alle turneringer denne sesongen, hyller eget lag.

– Det er fokus, besluttsomhet og fortsatt sult. Hvis ting ikke går som vi ønsker, holder vi sammen. Det er en fornøyelse å være en del av dette laget. Det er en så spesiell gruppe, sier Foden til TV 2.



Den TV 2 Play-sendte returkampen spilles på Etihad onsdag 6. mars.