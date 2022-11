Da det løsnet for Patrick Berg, var det for sent: – Jeg skulle gitt mer faen

LÆRTE MYE: Selv om oppholdet i fransk fotball aldri ble noen stor sportslig suksess, er Patrick Berg klokkeklar på at han lærte mye. 24-åringen er også tydelig på at utenlandsdrømmen fortsatt lever. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Like før jul i fjor ble Berg solgt til den franske klubben Lens for rundt 40 millioner kroner, men et drøyt halvår senere vendte han hjem til norsk fotball og Bodø/Glimt.

I ettertid er det én ting han gjerne skulle gjort annerledes.

– Jeg er bare meg selv: En naturlig stille, rolig og forsiktig type. Men akkurat der og da, sånn fotballmessig, burde jeg brydd meg litt mindre og gitt mer faen, sier Patrick Berg til TV 2.

Totalt ble det bare 341 spilleminutter i fransk fotball på 24-åringen.

Selv tror han det handler mye om hans første uker i klubben.

GLIMT-HELT: Patrick Berg ble bedre og bedre i Glimt-drakta. Her fra 5-0-seieren borte mot Vålerenga. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Det var en ny situasjon for meg. I Bodø var jeg kaptein og spilte hver kamp, men så kom jeg til Lens og ingen hadde hørt om deg og hadde en naturlig respekt for deg. Da må du kreve mer og ta litt større plass, og det kan være litt utfordrende om du ikke kommer riktig ut fra hoppkanten, sier Patrick Berg.

Han føler nemlig at akkurat det skjedde for hans del.

– Jeg tror jeg lærte at jeg ikke bør bry meg så mye om hva de rundt meg tenker. Jeg burde bare kjørt på og krevd min plass. Jeg var kanskje litt for snill til å begynne med. Etter hvert følte jeg at det løsnet på trening, men da var det kanskje for sent, sier Berg.

LÆRTE MYE: Selv om det ble med noen få sportslige høydepunkt, mener Patrick Berg at han lærte mye i fransk fotball. Foto: Jean-Philippe Ksiazek / AFP

Ståle Solbakken sier han ble positivt overrasket over det Patrick Berg presterte mot Irland. Da mente landslagssjefen at han var banens beste.

– Jeg tror ikke at han var for snill i Frankrike, men jeg tror at hans måte å spille og være på krever at han er ganske sentral i laget og at han spiller jevnlig. Han er ikke en du kan kaste innpå uten kamprytme. Han fikk sjansen her og der i Frankrike, men i de kampene slet han, er Solbakkens vurdering.

Blir snart pappa

Selv bebreider Patrick Berg langt ifra klubben. Han beskriver tiden i Frankrike som lærerik og er klar på at han verken ble fryst ut eller lignende.

– Det var en varm spillergruppe og en fin klubb. Utenfor banen hadde jeg også det veldig fint. Jeg hadde med samboeren, hunden vår og alt var fint, sier han.

Tilbake i Norge går Glimt-kapteinen en spennende tid i vente. I løpet av nær framtid blir han far.

– Ungen kommer i desember. Jeg får håpe den ikke kommer i natt i alle fall, sånn at jeg får med meg kampen i morgen, sier Berg og smiler.

KUL PÅ MAGEN: Patrick Berg og Rikke Nielsen venter barn i desember. Foto: Christoffer Andersen / TV 2

– Var det en av årsakene til at du ønsket deg hjem til Bodø?

– Nei, det var egentlig ikke det. Jeg fikk klar beskjed fra samboeren (Rikke Nielsen) om at jeg måtte ta valget helt selv, så ville hun bli med meg uansett. Til slutt følte jeg at det beste sportslige alternativet var i Bodø, men det er selvfølgelig bare en fordel at familien er i nærheten når du skal ha ditt første barn, sier Patrick Berg.

Han er også tydelig på at hjemkomsten ikke handler om hjemlengsel.

– Det er kanskje lett at det ser sånn ut, men vi trivdes godt i Frankrike og i utlandet. Så jeg er lysten på å oppleve det en gang til, sier midtbanegeneralen.

BAMSEKLEM: Ståle Solbakken var meget godt fornøyd med det Patrick Berg leverte mot Irland torsdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Slår tilbake mot lønnspåstander

Da Berg vendte hjem til Bodø/Glimt, satte 24-åringen ny overgangsrekord for en spiller inn til Eliteserien. Glimt skal ha betalt opp mot 40 millioner kroner for Berg.

Samtidig har ryktene svirret om at Bodø/Glimt måtte grave dypt i lommeboka for å dekke lønnen til Patrick Berg. Ryktene fikk Avisa Nordland-kommentator Børre Arntzen til å etterlyse mer åpenhet om spillerlønningene i klubben.

– Jeg skjønner at folk reagerte, men det er ikke fakta summene som har stått, sier Patrick Berg.

Før lokaloppgjøret mot Glimt, hevdet iTromsøs sportsleder Rune Robertsen at Berg tjente rundt ni millioner kroner.

– Jeg skjønner at folk har skrevet og snakket om det, men det er ikke riktig det som har stått. Jeg ønsker ikke å kommentere så mye rundt akkurat det, men jeg føler virkelig at måten vi i Glimt har prestert på og resultatene vi har oppnådd, har gitt grunnlag for at vi kan begynne å konkurrere med andre skandinaviske klubber også på lønn, sier Patrick Berg.

Han ser på det som et helt naturlig steg for å ta Bodø/Glimt som klubb et steg videre sportslig sett.

– Kan det være farlig at lønningene til enkeltspillere er med på å presse opp lønningene til resten?

– Jeg tror både ja og nei. En gang måtte det skje at lønningene i Glimt ble hevet. Jeg tror nok at det kan føre til at andre også kommer opp på et høyere nivå i nye forhandlinger, men jeg tror det er en litt naturlig del av å ta nye steg, sier han.

Har lyst ut igjen

Selv om oppholdet i fransk fotball aldri ble slik Patrick Berg hadde håpet på, er han klar på at oppholdet i Lens ble lærerikt.

Og han er tydelig på at det ikke har skremt han fra å drømme om et nytt eventyr i utlandet.

– Mange sa vel at «kanskje ødelegger du sjansen din om du går tilbake til Glimt». Det kan være, men jeg føler meg egentlig trygg på at noen vil ta sjansen på meg igjen om jeg presterer godt nok. For jeg har såklart lyst ut igjen og oppnå nye ting ute i Europa, sier Patrick Berg.

I så fall passer det fint at han storspilte mot Irland. Ståle Solbakken sier det er store sjanser for at han får tilliten igjen mot Finland på Ullevaal søndag.

– Jeg synes Patrick har brukt litt tid på å komme tilbake på det nivået han var på før han dro ut. I Glimt synes jeg at han har sett litt kantete og stiv ut. Men han har kommet seg i det siste, sier Solbakken.

Selv melder Berg seg klar til Finland-kampen. Oppgjøret mot Irland har i alle fall gitt mersmak.

– Som fotballspiller får du visse muligheter, og mot Irland følte jeg at jeg tok vare på sjansen. Det var artig å levere en slik kamp, sier han.