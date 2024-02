Bayern München har tapt to kamper på rad for første gang siden 2021. Nå vil de ikke få fred i Tyskland, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Mens Manchester City, Real Madrid og Paris Saint-Germain gjorde jobben, snublet Bayern München som den eneste av storfavorittene i årets første Champions League-uke.

– De står i fare for å ryke ut av Champions League. Da bryter helvete løs, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.



– Media lever litt av krise, særlig i Bayern og München. Det er noe som er en god greie. Bayern kommer ikke til å få fred i det hele tatt, sier Thorstvedt.

Krangler på direkten: – Hva mener du!?

I den tyske storavisen Bild blir det slått alarm for trener Thomas Tuchel, som selv svarte kontakt «nei» på spørsmål om han frykter for jobben i Bayern München etter 0-1-tapet for Lazio onsdag kveld.

Venter italiensk mur

Bayern München, som også er fem poeng bak ledende Bayer Leverkusen i Bundesliga, reiser hjem fra Roma og må snu det på hjemmebane.

– Lazio kommer til å stole på forsvaret sitt. Det italienske forsvarsspillet er berømt. Kanskje vil de få noen kontringer og håpe på feil fra oss, sier Bayern München-veteran Thomas Müller om returoppgjøret.

Müller mener Bayern lever greit med onsdagens resultat.

SMELL I ROMA: Harry Kane og Thomas Müller var skuffet etter 0-1-tapet for Lazio i den første Champions League-åttedelsfinalen. Foto: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa- / NTB

– Vi spilte nesten 30 minutter med én mann mindre på grunn av det røde kortet (til Dayot Upamecano), så da er 0-1 et OK resultat, mener tyskeren.

– Det var et dilemma for Bayern da de havnet under 0-1 og fikk ti mann. Hva gjør man da? Skal de angripe og prøve å få utligning? Eller stenge butikken og prøve å ta det hjemme i München? De angrep og fikk et par sjanser, men de fikk et par sjanser mot seg og kunne blitt straffet, sier Thorstvedt.

Müller mener at det var bedring fra lørdagens 0-3-tap for Bayer Leverkusen.

– Vi er fortsatt bare halvveis. Vi ligger under 0-1. Vi har ikke tapt Champions League-åttedelsfinalen. Vi må heve oss, kanskje gjøre noen endringer og få en bedre holdning. Jeg har veldig tro på at vi skal snu det, sier Müller.

STO SKOLERETT: Bayern München var borte hos de tilreisende supporterne etter 0-1 på Olympiastadion i Roma. Foto: Alberto Pizzoli / AFP / NTB

– Fortsatt mye å spille for

Stjernespissen Harry Kane vil heller ikke grave seg ned.

– Vi er inne i en vanskelig periode. Vi må snu det, kjempe på og finne tilbake til selvtilliten i både kamp og trening. Det er ikke enkelt, men vi må se fremover. Vi kan ikke endre det som skjedde i helgen (0-3 mot Bayer Leverkusen) og i kveld. Vi har fortsatt mye å spille for, sier Harry Kane.

Det TV 2 Play-sendte returoppgjøret spilles i München tirsdag 5. mars.

– Nå må Bayern stå sammen. De skal slå Lazio ut. Det var faktisk ikke så verst i dag. Det var litt blodfattig offensivt, men det var faktisk en del gode angrep. De er et klart bedre lag enn Lazio, mener Erik Thorstvedt.

Avbrøt daten da TV 2 ringte

Det er første gang siden 2021 at Bayern München taper to kamper på rad.

– Det er mange lag som er i minikriser som jobbet seg ut av det. Det kan Bayern også gjøre, mener Thorstvedt.

Bayern München røk ut av cupen for Saarbrücken fra nivå tre i november.