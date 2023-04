– Da blir jeg skilt, selv om jeg har verdens beste kone

Lise Klaveness erkjenner at kampen om en plass i Uefa-styret har gitt litt for mange såre avskjeder med barn og kone.

Med en rykende varm kaffekopp i hånda, entrer hun møterommet på Ullevaal stadion med et smil.

Det karakteristiske røde håret lukter nyvasket og Lise Klaveness ser opplagt ut, til tross for at timeplanen er sprengt.

Hun har så vidt rukket å riste av seg de sportslige skuffelsene etter turen til Spania og Georgia.

Denne uken er det nye og viktige slag – i Lisboa.

– Nå er vi veldig i den boblen, sier fotballpresidenten.

Tirsdag faller avgjørelsen om Norden får arrangere EM for kvinner i 2025.

Og onsdag får Klaveness svar på om hun får plass i det mektigste organet i europeisk fotball – Uefas eksekutivkomité.

Med reisen kommer også nye hotelldøgn og dager borte fra kona Ingrid og de tre sønnene på to, seks og ni år.

PÅ VEI TIL LISBOA: Nok en flytur for Lise Klaveness. Foto: Trine Melheim Næss / TV 2

– Det synes jeg er sårt, sier Klaveness og kremter.

– Jeg er ikke noe glad i å reise bort fra familien. Jeg vet at tid er noe som renner ut av hendene dine, særlig småbarnstiden. Jeg er jo veldig glad i småbarnsfasen, og det som er betegnende for den er jo at du må være der.

Selvforakt

Med nærmere to hundre reisedøgn i sitt første år som fotballpresident har hun ikke alltid fått mulighet til nettopp det - å være til stede.

– Det er ingenting som er verdt å ofre familien for, så jeg prøver hele tiden å holde det på et sånt nivå at jeg ikke føler at jeg gjør det da, sier Klaveness.

MED PÅ JOBB: Lise Klaveness og sønnen Julian under en pressekonferanse. Foto: Lise Åserud

– Dét synes jeg ikke alltid at jeg får til... Så jeg «baler» på vil jeg si, noen uker flyter bedre og andre uker er selvforakten stor.

Balanse mellom jobb og familie er noe hun har snakket med andre ledere om. Forsøkt å finne gode løsninger.

Av og til har hun tatt med seg familien på jobb. I den innerste NFF-kretsen, og av henne selv, kalles barna for PA 1, 2 og 3. En humoristisk forkortelse for personlige assistenter.

– Det er et poeng å finne gode måter å ta med barna på, for det er ikke enkelt å ha med barna heller, sier Klaveness.

Et litt annerledes morsdagskort

Ofte er det letteste å bare la dem være hjemme.

– Men hvis du har to hundre reisedøgn som jeg nærmest er oppe i i året, så går ikke det heller. Jeg må prøve å kombinere de to arenaene.

I en tale på årets fotballting avslørte hun at en av sønnene hadde kommet med et aldri så lite stikk på årets morsdagskort.

«Takk mor, du har hjulpet meg i mange vanskelige situasjoner», stod det på kortet.

Et ironisk sådan.

– Jeg sørger i hvert fall alltid på å kjenne på at det jeg gjør er rett og at det er viktig nok til at jeg kan stå i det.

For kampen om en plass i Uefas styre, og en bedre retning for fremtidens fotball, føles som noe som er større enn henne selv.

– Selv om det er bare et spill, så går det inn i så mange samfunnsforhold. Det er et stort ansvar som jeg har sammen med hele mitt team. Når vi først er på post så får vi gjøre så godt vi kan.

Hun prøver å finne det hun kaller «stormens øyne».

I SPANIA: Lise Klaveness under en trening med herrelandslaget i fotball før EM-kvalifiseringskampen mot Spania. Foto: Fredrik Varfjell

– Jeg er ikke en sånn type som kan legge fra meg mobilen nedi gangen. Dette er 24/7-jobb, men barna er også 24/7. Så må jeg finne en ro i det kaoset.

– Kan ikke holde på sånn

Med kun dager igjen til det valgkampen er over, skal hun bruke de siste dagene i Lisboa til en real innspurt.

Hun spiller til dommeren blåser av.

Det er 55 fotballpresidenter som skal stemme i onsdagens valg, og hun har møtt over 40 av dem siden nyttår.

– Sånn som det har vært nå, er det fordi valgkampen har vært så kort. Jeg kan ikke holde på sånn, da blir jeg jo skilt, selv om jeg har verdens beste kone.

MED KONEN: Lise Klaveness og konen Ingrid Camilla Fosse Sæthre på årets idrettsgalla. Foto: Christoffer Andersen

– Hvordan har det vært å kjenne på maktkampen personlig?

– Jeg må jo være ærlig å si at jeg ikke er noe glad i det.

Spesielt liker hun ikke følelsen hvis hun går for dypt inn i tankene om hvem som er imot henne.

– For det føles ikke så viktig for hele bildet, men så er det det likevel. Så jeg må jo forsere det.

Hun vet det må til.

– Man må ha makt for å få til endring, det både aksepterer jeg og er offensiv inn i. Så det som er ubehagelig, motiverer meg litt og da.

Det er en fryktkultur hun mener bør forandres.

– Selv om det oppleves som veldig ubehagelig, så tenker jeg at det er viktig å prøve å endre det.

KAN BLI FØRSTE KVINNELIGE PRESIDENT I UEFA-STYRET: – Det er ingen som kommer fra kvinnesiden som sitter i øverste ledelse, det er selvfølgelig reelt sett veldig kritisk, sier Klaveness. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er kult!

Går det ikke denne gangen, vil Klaveness starte en ny valgkamp umiddelbart for å sikte mot neste valg om to år.

– Det er mange som forteller meg at det er jo dumt å tape et valg og det kan på en eller annen måte være negativt eller ydmykende, men jeg kjenner ikke sånn på det.

– Hvis du kommer inn da?

– Da skal det oppleves som en plattform som norsk fotball står på, og at det ikke det er bare noe jeg sier.

Hun ønsker å være en president som kommer inn med innsikt og kunnskap - og hun vil være tilgjengelig.

Da er vi tilbake til at døgnet kun har 24 timer - også for Klaveness.

– Heldigvis har jeg veldig dyktige folk rundt meg og det er det som gir meg trygghet og glede - å spille på et godt lag. Det er kult!