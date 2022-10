Cristiano Ronaldo vrakes: – Noen ganger koker det over

– Cristiano Ronaldo vil ikke være en del av Manchester Uniteds tropp til lørdagens Premier League-kamp mot Chelsea, skriver Manchester United i en uttalelse på sine nettsider.

Han kommer heller ikke til å trene med førstelaget resten av uken, melder lokalavisen Manchester Evening News.

Ronaldo svarer

Torsdag kveld forklarer Ronaldo seg i en uttalelse på Instagram.

Der sier 37-åringen at respekt overfor med- og motspillere har vært viktig for ham gjennom hele karrieren.

– Jeg var veldig ung da jeg startet. De eldre og mer erfarne spillerne var alltid veldig viktige for meg. Jeg har alltid prøvd å gå foran med et godt eksempel for unge spillere som kommer opp på lagene jeg har spilt for. Dessverre er ikke det alltid mulig, og noen ganger koker det over, skriver han.

Ronaldo melder at de «snart er samlet igjen».

– Ville ikke bli byttet inn

37-åringen skapte oppstyr da han ruslet inn i spillertunnelen før kampen mot Tottenham var over.

Daily Mail og The Athletic hevder at Ronaldo nektet å bli byttet inn.

Manager Erik ten Hag brukte tre av fem mulige bytter i kampen.

To av dem kom ikke før i det 87. minutt. Da ble Christian Eriksen og Anthony Elanga satt innpå.

Skal man tro Daily Mail, ble Ronaldo bedt om å gjøre seg klar av ten Hag. Det skal superstjernen ha sagt nei til, før han vandret inn i spillertunnelen.

Da stod det 89.20 på kampuret. Portugiseren skal til og med ha rukket å forlate stadion før kampen ble blåst av.