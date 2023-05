Courtois til TV 2: Avslører Real Madrids Haaland-plan

Real Madrid - Manchester City 1-1

Manchester Citys norske superspiss Erling Braut Haaland kom til første Champions League-semifinale mot Real Madrid med tolv mål på åtte kamper i turneringen denne sesongen.

Men Haaland klarte ikke å pynte på den eventyrlige statistikken på Santiago Bernabéu.

Real Madrids Thibaut Courtois er én av få målvakter som har holdt nullen mot Haaland denne sesongen.

HAALAND-HENSYN: Thibaut Courtois forteller at Real Madrid måtte legge opp taktikken etter Erling Braut Haalands styrker. Foto: Isabel Infantes / AFP

– Vi gjorde det bra mot ham. Haaland har hatt en fantastisk sesong, og han er en fin fyr på banen. Jeg ønsker at han skal score mål – bare ikke mot oss, sier Courtois til TV 2.

Egen Haaland-plan

Belgieren er åpen om at de hadde lagt en klar plan for å stoppe Haaland på Santiago Bernabéu.



– Han er veldig sterk når han får løpe i bakrom, og Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan og Bernardo Silva er flinke til å finne ham. Han scorer mange slike mål, så derfor forsvarte vi oss lavere for ikke å gi bak rom å løpe i, sier Courtois.

– Kanskje vi må komme opp med noe annet neste uke, svarer Manchester City-stjernen Jack Grealish til TV 2.

MÅLLØS: Erling Braut Haaland fikk vanskelige arbeidsforhold mot Real Madrid i den første Champions League-semifinalen. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Manuel Akanji mener Manchester City burde utnyttet rommet de fikk lengre ned i banen bedre.

– Vi fikk mye rom i oppbyggingen med Rodri, og John (Stones) fikk mulighet til å ta med seg ballen fremover. Det er noe vi kan bli bedre på til neste kamp, sier City-stopperen til TV 2.

– Jeg føler med ham



Haaland var i flere knalltøffe dueller med Real Madrid-stopper Antonio Rüdiger, men begge duellantene hadde et smil på lur.

– Jeg tror Rüdiger liker utfordringen han får med Haaland. Rüdiger liker den type spill, så Haaland må være litt smartere. Rüdiger elsker det. Jeg føler med Haaland fordi ingen ser løpene hans, sa den tidligere engelske landslagsspilleren Chris Waddle på BBC.

TØFFE DUELLER: Antonio Rüdiger og Erling Braut Haaland kjempet gjennom hele kampen på Santiago Bernabéu. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

I andre omgang fikset Kevin De Bruyne 1-1 med et nydelig langskudd som sikret et godt utgangspunkt for Manchester City i en kamp Haaland ble pakket godt inn av Real Madrid-forsvaret.



– Haaland har blitt effektivt tatt ut av Real Madrids stoppere, som har vært flinke i posisjoneringen. David Alaba og Antonio Rüdiger har vært ekstremt konsentrerte i første omgang. Derfor har vi sett lite til Haaland, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på tampen av første omgang.



– Haaland lå og lurte, men han fikk aldri ballen som gjorde at han kom seg helt fri, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

Returkampen spilles på Etihad onsdag 17. mai.

– Jeg har en mistanke om at det blir litt verre for Real Madrid å stoppe Erling Braut Haaland neste gang de møtes, sier Thorstvedt.



Se returkampen mellom Manchester City og Real Madrid i Champions League på TV 2 Play onsdag 17. mai fra kl. 20.00.