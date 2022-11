Contes dystre statistikk: – Vært veldig svake

– Suksess og trofeer i Europa er viktig for alle managere, sa Antonio Conte under en pressekonferanse forrige tirsdag.

Italieneren har aldri løftet et europeisk trofé og suksessen har også uteblitt i løpet av hans 16 år lange managerkarriere.

For selv om han kan vise til fire Serie A-tiler og én Premier League-tittel, er statistikken i europeiske turneringer dyster.

En kvartfinale for ti år siden er høydepunktet i Champions League. I Europa League er det en tapt finale i 2020.

– Det er ingen plass i historien til de tapende finalistene. Historien skrives av dem som vinner. De andre kan lese navnet til vinnerne, uttalte Conte da han var trener for Juventus.

SUKSESS I HJEMLIG LIGA: Antonio Conte vant ligaen med Chelsea, men ute i Europa ble det tøft for italieneren. Foto: John Sibley

Dersom Spurs ikke tar seg videre ttirsdag, kan Conte kun vise til plass i Champions League-sluttspillet to ganger på seks forsøk.

Den dystre Champions League-statistikken viser 1,41 poeng i snitt.

Totalt har det blitt 14 seire, 13 uavgjort og 12 tap for italieneren.

Fasit før tirsdagens kamp mot Marseille er at Spurs har alt i egne hender. Så lenge de ikke taper er de videre.

– Måten Conte spiller fotball på nå er litt for primitiv mot svakere motstand. De møter lag de burde være bedre enn, men klarer ikke å spille dem ut. Til og med på hjemmebane har de gitt bort initiativet i noen av kampene. De har vært veldig svake i dette gruppespillet. Jeg så for meg at de skulle være den klare eneren i gruppen.

Det sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller. Han tror likevel Tottenhams supportere gjør det lurt i å gi Conte tid.

– Conte er en av de dyktigste managerne i gamet. Han er rett mann for Tottenham. Supporterne burde håpe at de får beholde ham en stund til, for utviklingens del.

Siden Conte er suspendert fra skjebnekampen mot Marseille var det assistent Cristian Stellini som møtte pressen mandag.

Han forsvarte sjefen sin.

SJELDEN I RAMPELYSET: Cristian Stellini var stedfortreder for Antonio Conte på mandagens pressekonferanse. Foto: CHRISTOPHE SIMON

– Antonio er en av de beste i verden og i denne turneringen. Selv om han ikke har gjort det bra historisk, er han en av de beste i verden og han gir spillerne muligheten til å utvikle seg. Som trener jobber han hardt for å forbedre seg selv og de rundt seg.

Se Marseille-Tottenham tirsdag fra klokken 20.00 på TV 2 Sport Premium 2 og Play!

Nådeløs Conte: – Jeg er ikke dum. Jeg vil ikke tape

– Ingen storlag har en slik kynisk tilnærming til kampene

For selv om prestasjonene i Champions League ikke har vært helt optimale, har Tottenham levert varene i Premier League.

Etter 13 seriekamper ligger Contes menn på tredjeplass. En plassering trolig de fleste rundt klubben ville tatt med glede om de fikk den tilbudt før sesongen.

– Conte er pragmatisk på den måten at han velger risiko ut ifra hvem han har til rådighet. Problemet nå er at de spiller kampene som om at det var utslagsrunder. Det er ingen av de andre storlagene som har en slik kynisk tilnærming til kampene, sier Simen Stamsø-Møller.

Contes statistikk i Europa Champions League: 2012/2013: Juventus (kvartfinale). 2013/2014: Juventus (gruppespill). 2017/2018: Chelsea (åttedelsfinale). 2019/2020: Inter (gruppespill). 2020/2021: Inter (gruppespill). 2022/2023: Tottenham (ikke avklart). Europa League: 2013/2014: Juventus (semifinale). 2019/2020: Inter (tap i finalen). Conference League: 2021/2022: Tottenham (gruppespill).

Etter at Conte sa opp Juventus-jobben i 2014 har han ikke blitt værende i en klubb i over to år. Italias landslag, Chelsea og Inter fikk alle benytte seg av Conte i under to år.

– Det har sett litt bedre ut i de andre klubbene han har vært, synes jeg. Da har han truffet flytsonen tidlig og vært god over tid. Det har han til gode i Spurs, sier Stamsø-Møller.

– Utenkelig at vi er på samme nivå som de største

Dersom man ser på managere som har kommet til en klubb som trenger gjenoppbygging, ser man at to år trolig ikke er nok tid til å oppnå den store suksessen.

Jürgen Klopp brukte tre sesonger på å få Liverpool til Champions League-finalen, det samme gjorde Diego Simeone med Atlético Madrid.

Mauricio Pochettino trengte fem sesonger for å ta Spurs til finalen av Champions League.

Da Conte stilte til pressekonferanse forrige uke fikk han spørsmål om det var mulig for Tottenham å kjempe mot de største klubbene i Europa.

– Å tenke at vi er på det samme nivået nå, det er utenkelig. Men det må være en stor motivasjon for oss å forsøke å redusere gapet og kjempe for noe viktig, svarte Conte.

TV 2-Jesper fikk hatmeldinger etter Spurs-debatt

Simen Stamsø-Møller tror ikke tidsperspektivet har alt å si, men mener likevel at Tottenham trengte en ny start da Conte kom inn.

– Jeg tror det er litt tilfeldigheter. I Spurs var det mer som måtte fikses. Men Conte og Fabio Paratici (sportsdirektør) har stort sett truffet på kjøpene sine. Stempelet de har satt er egentlig veldig bra. Dersom Conte føler for det, så burde han få noen år til. Jeg tror det er først da de kan kjempe mot de aller beste.

TETT SAMARBEID: Antonio Conte og Fabio Paratici (t.h) har jobbet sammen tidligere i Juventus. Nå skal de ta Tottenham til toppen. Foto: ANDREW BOYERS

Mener Tottenham må forsterke troppen

Conte og Paratici har hentet spillere som Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Richarlison og Yves Bissouma.

Likevel mener TV 2s ekspert at nivåforskjellen på de beste og de dårligste spillerne er for stor. Han peker spesielt på to posisjoner.

– Laget er delt i to. De har fremragende angrepsspillere, men kvaliteten skulle vært mer fordelt. De skulle helst hatt forsvarere som var bedre teknisk, samt at de har en helt dysfunksjonell høyrevingback-situasjon, der ingen av dem er gode nok.

– Det de virkelig trenger er enda bedre evner til å spille seg ut bakfra og få ballen frem til de beste spillerne, på en litt bedre måte enn å lempe ballen opp på de beste spillerne.