CL-drømmen knust for Ødegaard og Arsenal

Bayern München – Arsenal 1–0 (0–0) 3–2 sammenlagt

Bayern München er klare for semifinale i Champions League etter å ha slått Arsenal 3–2 sammenlagt. Der møter de Real Madrid.

– En helt utrolig seier. Det har vært en tøff sesong for oss, vi har virkelig måttet kjempe og i dag var en sånn dag. Vi må bare nyte dette og nyte Champions League, sier Harry Kane etter kampen.

For Martin Ødegaard og Arsenal er CL-eventyret over for denne gang.

– Jeg er veldig skuffet. Det er surt. Ja, den er tung denne her, sier Ødegaard til TV 2.

– Vi hadde veldig lyst til å gjøre noe helt stort i denne turneringen her og følte at vi hadde gode muligheter. Over to kamper er det veldig jevnt og det kan gå begge veier. Så det er surt at det ender sånn, utdyper Arsenal-kapteinen.



– Kjenner du ekstra på det som kaptein?



– Jeg tror alle spillerne som sitter der inne er like skuffet. Det er tungt for oss alle, men vi må bare reise oss og fortsette. Det er noen viktige kamper igjen, men det svir det her.



– Ble dere grepet litt av øyeblikket?

– Nei, jeg føler vi går ut og tar tak i kampen hvor vi styrer det meste. Så er det igjen noen øyeblikk i kampen hvor vi ikke er gode nok, som da de scoret, samme som i hjemmekampen egentlig. Vi var ikke skarpe nok foran boksen, og Champions League blir avgjort på øyeblikk og der er vi ikke skarpe nok i dag heller. Så det er surt.

Mikel Arteta sier følgende etter nederlaget:

– For øyeblikket er det en veldig skuffet garderobe. Jeg klarer ikke å finne de riktige ordene til dem, jeg skulle ønske jeg kunne. Vi må komme oss igjennom dette.

Men Arsenal-manageren ser fremover.

– Nå er det tid for å støtte spillerne og stå ved dem, for det er de som har fått oss på denne reisen. Vi må komme oss igjennom smerten i kveld, og i morgen må vi reise oss og gå ut med den samme innstillingen vi hadde her og forhåpentligvis slå Wolverhampton.

Kimmich tok ansvar: – En fantastisk følelse

Avventende og kontrollert kunne beskrive de første 45 minuttene på Allianz Arena.



Men så smalt det like etter hvilen. To ganger i metallet fra vertene i München. Først headet Leon Goretzka i tverrliggeren, på returen prøvde Raphaël Guerreiro seg, men forsøket gikk i stolpen.

Så, etter 63 målløse minutter satt den for Bayern. Joshua Kimmich stupte inn 1–0 etter innlegg fra Guerreiro.

– Premissleverandør nummer én på dette Bayern-laget. Han tar ansvar fra back-posisjonen. Mikel Arteta og Arsenal er rystet i øyeblikket, utbrøt TV 2s kommentator Haakon Thon.

– Et fantastisk øyeblikk, en fantastisk følelse og et viktig mål. Kanskje det viktigste for meg. Jeg er veldig glad i dag og veldig glad for at vi tok oss til neste runde, oppsummerer Kimmich til TV 2 etter kampen.

– Arsenal har blitt advart. Nå spiller Bayern fotball som de pleier å gjøre, fulgte kommentatorkollega Simen Stamsø-Møller opp.



– Arsenal har ikke klart å skape sjanser



17 minutter senere, med ti minutter igjen av ordinær tid, virket Bayern komfortable og Arsenal-utligning virker et stykke unna.

– Jeg har ikke sett noe lag denne sesongen som har vært så gode til å stoppe Arsenal. De har grepet denne muligheten virkelig godt, Bayern München, sier Stamsø-Møller i det klokken bikker 80 spilte minutter.

– De har ikke klart å skape sjanser, det har vært veldig lite fra Arsenal fremover, konkluderer TV 2-eksperten.