City-stjernens hjertesukk: – Det kan ikke være sånn

SIER IFRA: Rodri (t.v.), som her feirer trippeltriumfen under en parade i Manchester med Erling Braut Haaland, mener han må skjermes i større grad. Foto: Will Matthews

Det spanske midtbaneankeret avsluttet 2022/23-sesongen med å score Manchester Citys vinnermål i Champions League-finalen mot Inter.

Man skulle kanskje ikke tro det der og da, men Rodri var helt på felgen; det var hans 56. kamp for sesongen for klubblaget – flest av alle i Manchester City.

Hans 4476 minutter var klart flest for trippelvinneren, foran keeper Ederson (4274) og Erling Braut Haaland (4131).

Legger man til landskamper, spilte Rodri hele 66 kamper forrige sesong.

Under sesongoppkjøringen til Manchester City i Tokyo, sittende i toppen av en skyskraper med utsikt over havnen, kommer Rodri med et hjertesukk om rovdriften.

– Jeg må ta en prat med klubben og treneren. Å spille så mange kamper, det er ikke sunt. Du kan gjøre det én sesong, men to eller tre på rad, så kan det forverre seg drastisk. Vi må passe på sånne ting. Jeg har allerede snakket om det med folkene rundt meg. Det kan ikke være sånn. Jeg følte at jeg måtte presse kroppen min helt til grensen, sier Rodri i et intervju med blant andre TV 2.

NØKKELSPILLER: Rodri, her fra Community Shield, som Manchester City tapte mot Arsenal. Foto: Nick Potts

– Er klubben enig med deg om dette?

– Jeg vet ikke. Men hvis du ser på papiret, spilte jeg mange flere kamper enn nestemann på listen, sier Rodri.

Det var forventet at Kalvin Phillips skulle avlaste Rodri i større grad forrige sesong, men signeringen fra Leeds levde ikke opp til forventningene. Samtidig befestet Rodri sin status som uunnværlig for City.

– Det viktige for meg, er at de kjenner til situasjonen, og at vi må passe på dette de neste årene. Nå er jeg ung, men jeg kan ikke gjøre sånt når jeg blir 30. 60 kamper er ikke det beste for en spiller. Men sesongene blir lengre og lengre, og vi må tilpasse oss dette, sier Rodri.

TV 2 påpeker at Erling Braut Haaland ankom klubben med omfattende skadeproblemer, men at han knapt har vært utilgjengelig siden han kom til City. Jærbuen har spilt mer enn samtlige utespillere unntatt nettopp Rodri siden han kom til klubben i fjor.

– Det må bety at dere har et eksepsjonelt medisinsk team. Hvordan vil du beskrive det?

– Det er mitt femte år her. Jeg ser hver dag hvordan de jobber. Det er et av verdens mest profesjonelle prestasjonsmiljøer. Når laget når det nivået vi har gjort, er det fordi også andre deler av klubben er helt på topp, sier Rodri til TV 2.

– De er det beste medisinske teamet jeg har sett. Du kan se det i tilfeller som Erling og andre spillere. Ikke bare med at de unngår skader, men at de klarer å spille mange kamper og samtidig være i god form. Lagets fysiske tilstand er helt på topp. Det sier alt om det medisinske teamet, sier han.

Manchester City starter Premier League-sesongen fredag kveld borte mot Sander Berges Burnley.