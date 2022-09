City-stjernenes Haaland-dilemma: – Vi ser på klipp, og det er falskt

Se ni kamper i Champions League på TV 2 Play i kveld!



Selv om Haaland scoret to mål mot Sevilla i forrige kamp, var manageren raskt ute med å nyansere situasjonen.

– Noen ganger vil vi forhaste ballen så raskt fordi Erling er der. Han er tiltrekkende, vi vil angripe med ham, men vi må være mer tålmodige, sa Guardiola.

Det var på ingen måte kritikk av Haaland. Guardiola understreket at han er henrykt over spissens prestasjoner. Det skulle kanskje bare mangle etter 12 scoringer på de siste syv kampene.

Guardiolas poeng handlet om spillestilen han ønsker seg: Han frykter at spillerne noen ganger blottlegger seg ved å prøve å finne Haaland for tidlig, og isteden få en kontring imot når laget er i ubalanse.

Katalaneren er en forkjemper for tålmodig oppbygning av spillet slik at hele laget følger etter og dermed også kan gjenvinne ballen raskt dersom de mister den.

Men Citys kaptein og midtbanespiller Ilkay Gundogan innrømmer at det kan være for fristende å prøve på en gjennombruddspasning til Haaland når han alltid går på farlige løp.

– Ja, det kan kanskje det, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Men det er også viktig at han fortsetter å gjøre disse løpene. Selv om han kanskje bare skulle få ballen i ti prosent av tilfellene. Han tvinger alltid forsvarerne deres til å reagere, og det vil åpne rom for andre spillere også.

– Det er utrolig viktig for oss å ha ham, og at han fortsetter å gjøre de løpene. Det vil ikke bare skape sjanser for ham, det vil også skape sjanser for andre, fullfører Gundogan.

Guardiola: – Vi er overvurdert

Under tirsdagens pressekonferanse med manager Pep Guardiola ville TV 2 vite mer om managerens vurdering av Haaland-dilemmaet: Når skal man servere ham på løp, og når er det riktig å være mer tålmodig?

– Du stiller det rette spørsmålet i fotball og i livet, nikker Guardiola anerkjennende.

– Det er ikke hva du må gjøre, men når du må gjøre det. Og det er derfor fotball er så vanskelig, sier han.

Guardiola forteller at situasjonene der spillerne kunne valgt, eller burde droppet, å servere Haaland, ofte har vært tema under videomøtene etter kamper.

– Jeg har sagt det mange ganger når vi gjennomgår videoene. Jeg trykker på pause og sier «se, gutter, der er rommet!» Vi sitter her i auditoriet og ser på klipp, og det er falsk, sier Guardiola.

Han rister på hodet. Med dette mener han at det ikke nytter å vise situasjoner i sakte film i etterkant, ettersom spillerne må ta lynraske og selvstendige avgjørelser på banen.

– Hvilken avgjørelse du burde tatt, hvor mange ganger du burde spilt ballen, hvor mange ganger du burde holdt på ballen istedenfor å spille den … avgjørelsen tilhører bare spillerne. Det er derfor jeg har sagt mange ganger at vi som managere er overvurderte når det kommer til innflytelsen vår, sier Guardiola.

Han snakker svært engasjert.

– Spillet tilhører dem, de må ta avgjørelsene og uttrykke seg som de vil. De kan velge å gjøre det så mange ganger de vil. De har lov til å ta feil også. Noen ganger er det riktig, andre ganger ikke, sier City-sjefen.

– Ønsker å bygge angrepene sammen

Han trekker frem to situasjoner for å illustrere.

Mot West Ham spilte Gundogan igjennom Haaland, som skaffet straffe.

– Skal du da si at han ikke burde spilt ballen, og heller vært mer tålmodig? Det er fotball. De tar avgjørelser, og det er greit, sier Guardiola.

Den andre scoringen han sikter til, viser det motsatte: Haalands første mål mot Sevilla kom etter lang oppbygning av spillet og tålmodighet. Spissens første løp ble ikke brukt.

– Angrepet startet på høyre, gikk til venstre, kom over til høyre, og så scoret Erling. Det viser at vi noen ganger må ha en litt lengre prosess for å gjøre det.

– Kan Haalands løp være vel så verdifulle når de ikke blir brukt, som når de blir det?

– Ja, men se for deg at en spiss gjør 50 løp og aldri får ballen. Den 51. gangen sier han «nå løper jeg ikke lenger», sier Guardiola.

Han mener det er helt avhengig av situasjonen:

– Når det er en kontringsmulighet, må du gjøre det. Det er ikke et stort problem for meg om vi gjør det, men vi ønsker selvfølgelig å bygge opp angrepene sammen. Det gjør oss tryggere.

