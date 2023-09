City-sjefen med klar Haaland-beskjed: – Han gjør alt som kreves

Erling Braut Haaland har tidligere vært åpen om de litt uvanlige grepene han tar for å optimalisere toppidrettshverdagen.

Jærbuen filtrerer vannet, bruker blålysbriller og tar isbad daglig. Nylig fortalte han i podkasten Impaulsive at han teiper over munnen når han sover, slik at han skal puste med nesen.

– Du burde prøve det. Jeg sover med det, sa han til podkast-vert Logan Paul.



Nordmannens grep utenfor banen, ble også et tema under Pep Guardiolas pressekonferanse fredag. Spanjolen var i det ironiske hjørnet når han fikk spørsmål om superstjernens pustegrep.

– Jeg sier til resten av spillerne at de bør gjøre samme type behandling. Da kommer alle spillerne til å score 50 mål. Så folkens, vi kommer til å vinne «The Treble» igjen denne sesongen. Det er helt sikkert. Og grunnen til det er dét (nesepusting), spøker spanjolen.



Manchester City-sjefen er tydelig på at mye har endret seg knyttet til restitusjon i toppfotballen.

– Det er veldig forskjellig. Antallet fysioterapeuter, doktorer og alt annet. Samtidig er det flere kamper. Og Erling gjør alt det som kreves av en profesjonell fotballspiller. Han slapper av – søvn er det viktigste aspektet i restitusjonsprosessen.



Viktigheten av søvn er også noe Haaland trakk fram i podkasten. Han mener søvn er det viktigste for en toppidrettsutøver.

– Det er bra at han lærte det i tidlig alder, for nå er det allerede i kroppen og mentaliteten hans. Det er tøffere å endre vaner når du er 29 eller 30 år. Jobben hans varer 24 timer i døgnet. I Dortmund spilte han ikke mye siste året. Men nå spiller han regelmessig og tar vare på seg selv, sier 52-åringen om den norske stjernen.



Erling Braut Haaland og Manchester City møter West Ham borte 16.00 lørdag.