City sendte Ødegaards Arsenal ut av FA-cupen

Manchester City var best i Erling Braut Haalands første møte mot landslagskompis Martin Ødegaard.

MØTTES: Kameratene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland snakket sammen etter Man. Citys 1-0 seier over Arsenal. Foto: Dave Thompson

Manchester City - Arsenal 1-0

Fredag kveld møttes de to beste lagene i England til dyst i fjerde runde i FA-cupen, mindre enn tre uker før de møtes til et viktig toppoppgjør i Premier League.

I FA-kampen var Manchester City det beste laget. Kampens eneste mål kom fra Citys Nathan Aké, som etter 64 minutter på enkelt vis satte ballen i høyre hjørne.

Kampen endte 1-0 og City er videre til femte runde i FA-cupen.

– I andre omgang var vi litt bedre og spilte mer vårt spill. Det var tøft, de presset oss høyt. Vi måtte bruke Erling mer enn vanlig, sier Aké til ITV etter kampen.

Arsenal-manager Mikel Arteta var svært skuffet etter at de ble sendt på hodet og ut av FA-cupen.

– Jeg tror vi kunne gjort mye mer ut av kampen. Det var en tett kamp og én situasjon endret det hele. Jeg tror vi kunne ha håndtert den situasjonen mye bedre, sier Arteta til ITV.

Manchester City-manager Pep Guardiola er fornøyd med andre omgangen mot de rød- og hvitkledde.

– Vi var definitivt bedre i andre omgang. Det var en tett kamp og jeg forventet ikke «mann til mann»-tilnærmingen fra Arsenal, det var vanskelig å bygge opp mot de. Men vi slo laget i toppen av ligaen er og er videre til neste runde, sier Guardiola til BBC.

Forstår Ødegaard-benking

FA-cupkampen var det første møte mellom Erling Braut Haaland og landslagskompis Martin Ødegaard. Drammenseren kom inn et kvarter før slutt, men ingen av nordmennene satte stort preg på oppgjøret.

Nordmennene er toppscorere for hver sin klubb, men gikk begge målløs av banen i FA-kampen.

NUMMER ÉN OG TO: Manchester City vant FA-cupkampen, men i Premier League er det Martin Ødegaard og Arsenal som er i ledersetet. Foto: Dave Thompson

– Ødegaard er i sitt livs form, men det ble vanskelig for han så sette sitt preg på kampen etter at han kom inn mot slutten. City vant fortjent, og så tror jeg ikke Arsenal er veldig lei seg for exit i FA-cupen når de tross alt har en så god mulighet til å vinne ligaen som de har denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han forstår godt at Arteta benket Ødegaard når Arsenal har viktige Premier League-kamper i vente. London-laget leder ligaen med fem poeng foran nettopp Man. City.

– Jeg skjønner godt at Arteta stilte med redusert lag når de har den muligheten de har i Premier League. Bredden til Arsenal er ikke den samme som i City, og da må man prioritere.

– Ligaen er langt viktigere enn FA-cupen, og det kan ta veldig mange år før de får en slik mulighet til å vinne Premier League igjen, sier eksperten.

Brassespark

Etter ni minutter prøvde Haaland seg på spenstig vis. Etter en glipp i bakre rekker så Haaland ut til å komme alene med keeper, men Matt Turner fikk taklet ballen opp i lufta. Jærbuen prøvde seg på et brassespark, men ballen nådde aldri frem til mål.

FORSØKTE: Erling Braut Haaland i det kunstneriske hjørnet, men klarte ikke å score. Foto: Mike Egerton

Både Man. City ved Kevin De Bruyne og Arsenal ved Eddie Nketiah og Leandro Trossard kom til flere store sjanser tidlig i omgangen, men ingen gikk i mål.

Etter 30 minutter holdt City-fansen pusten.

Haaland ble liggende nede og holdt seg til hodet etter at han fikk albuen til Rob Holding i bakhodet. Haaland fikk behandling, og etter et lengre stopp i spillet fortsatte han kampen.

I SMERTER: Erling Braut Haaland fikk tydelig vondt etter en duell under fredagens FA-cupkamp. Foto: Mike Egerton

Stolpeskudd og scoring

Holding pådro seg et gult kort i en situasjon med Haaland senere i omgangen, og Mikel Arteta tok ingen sjanser og valgte å bytte ut engelskmannen før de siste 45 minuttene.

Over i andre omgang var både City og Arsenal farlig nær scoring ved flere anledninger, og etter 64 minutter satt det for hjemmelaget.

Julían Álvarez fikk vende helt upresset midt på Arsenals banehalvdel. Han banket til, men traff stolpen. Ballen havnet hos Jack Grealish som slo inn til Aké som kontrollert satte ballen i høyre hjørne.

Topplagene kom til flere sjanser på tampen av kampen, men Akés scoring ble kampens eneste.