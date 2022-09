City-helt slår Haaland-alarm: – Skremmer nok alle

MANCHESTER (TV 2): Erling Braut Haaland (22) er ikke i nærheten av potensialet sitt for sin nye klubb, advarer tidligere Manchester City-spiss.

Da TV 2 snakket med Paul Dickov (49) før Champions League-semifinalen mot Real Madrid i mai, var han svært oppspilt over tanken på å se en ny Haaland i lyseblått.

Dickov spilte med Alfie Haaland i Manchester City og scoret 35 mål på 174 kamper over to perioder i klubben (1996-2002 og 2006-2008).

Men han erkjenner at det var vanskelig å se for seg at den norske målmaskinen skulle banke inn 14 mål allerede før landslagspausen i september.

– Jeg forventet at han kom til å tilpasse seg veldig godt, for han er først og fremst virkelig en fantastisk gutt. Men å score så mange mål allerede er bare sensasjonelt. Jeg tror ikke Erling selv hadde forventet at det skulle gå så bra, sier Dickov til TV 2.

– Man snakker om at spisser setter seg mål om 20-25 mål per sesong nå, men Erling har 14 allerede, sier han og rister på hodet.

– Det er så mye mer

Så kommer han med en sterk advarsel til alle Haaland og City vil møte på sin vei de neste månedene og årene.

– Det skumle for alle andre er at jeg ikke tror han er oppe i 40-50 prosent ennå. Lagkameratene må fortsatt bli kjent med ham. Han må fortsatt lære seg hvordan laget spiller. At han har scoret så mange mål når man har det i bakhodet, er det bare å gi ham full anerkjennelse for, sier Dickov.

– 40-50 prosent? Du skremmer alle Premier League-klubbene nå!

SPÅDOM: Paul Dickov mener Erling Braut Haaland kun er oppe i 40–50 prosent av potensialet sitt. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

– Jeg skremmer nok alle, tror jeg. Men jeg mener det genuint. Nesten alle målene han har scoret, har vært rundt femmeteren. Det er det City har savnet de siste sesongene. Men det er så mye mer med spillet hans, sier Dickov og utdyper:

– Bevegelsene hans er fantastiske. Lag kommer til å prøve å ta ut Erling ved å sette to forsvarsspillere på ham. Da kommer kvalitetsspillerne rundt ham også til å finne rom. Når laget virkelig begynner å fungere også, tror jeg det vil være enda flere mål der for ham.

Pep Guardiola har bedyret at City-spillerne noen ganger må være mer tålmodige og ikke forhaste ballen frem til Haaland selv om det kan være fristende.

– Jeg kommer ikke til å være uenig med Pep, sier Dickov.

– Du ser på Citys suksess, med fire Premier League-trofeer på de siste fem årene, at de har vært tålmodige og ventet på å finne rommene. Når de har en spiss som Erling, som er høy, rask, teknisk fantastisk og scorer mål, vil du som lagkamerat få ballen til ham så fort som mulig.

– Men så må du innse at Kevin de Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish og Riyad Mahrez, alle de vidunderlige spillerne rundt ham, kommer til å få mer rom til å gjøre ting selv fordi Erling tiltrekker seg så mye oppmerksomhet. De vil ikke endre Citys spillestil for mye, de vil bare ha målene til Erling i tillegg, sier han.

– Tar presset bort fra dem

Medieoppmerksomheten rundt Haaland har nådd nye høyder i England og blant den internasjonale pressen som dekker klubben.

Under forrige ukes pressekonferanse med kaptein Ilkay Gundogan handlet de syv første spørsmålene om jærbuen.

– Tror du det kan bli en utfordring at alle bare snakker om Haaland?

– Nei, jeg tror ikke de andre spillerne bryr seg så lenge han scorer mål. De forrige sesongene har det vært om De Bruyne, årene før var det Sergio Agüero. Det har alltid vært én spiller som får mer oppmerksomhet av pressen enn de andre. Jeg tror de andre spillerne liker at Erling får all oppmerksomheten, for det tar kanskje presset litt bort fra dem, sier Dickov.

– Hvordan opplever du at han har tilpasset seg utenfor banen?

– Det overrasker meg ikke at han har tilpasset seg så bra, og det er det to grunner til, sier Dickov og ramser opp:

– Klubben så tett sammensveiset fra topp til bunn. Jeg er heldig nok til å være mye rundt spillerne. De er superstjerner på banen, men de er veldig ydmyke folk utenfor. Det gjør det så lett å tilpasse seg, mener han.

Og:

– Samtidig kjenner jeg Alfie veldig godt. Jeg vet hvor ydmyk, hardtarbeidende og vennlig han er. Det er ingen tvil om at Erling er det samme.

– Legger man de to tingene sammen, er det en himmelsk kombinasjon, smiler skotten.