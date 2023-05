Christensen til TV 2: – Det er viktige rekorder

Se Barcelona - Real Sociedad fra klokken 20.30 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play!

I forrige runde ble LaLiga-trofeet endelig sikret for Barcelona etter fire års ventetid.

Sjekk rekordene Barcelona kan ta lenger nede i saken!

For Barcas danske stopper, Andreas Christensen (27), ble det en stor opplevelse.

Klubben var ikke favoritter, men i sin første sesong i Catalonia ble det suksess med ligatittelen.

– Det er fantastisk. Det er første året her, og så vinner vi to trofeer. Det er et steg på veien, og neste år skal vi vise i Europa at vi er tilbake, sier Christensen til TV 2.



Barcelona vant også den spanske supercupen tidligere i år.

Forklarer vill statistikk

I en totalt sett suksessfull Barcelona-sesong var det nettopp de kontinentale turneringene det sviktet. Først exit i Champions League-gruppespillet og deretter i Europa League-playoff mot Manchester United.

Spesielt i Champions League måtte Barcelona tåle kritikk for svakt forsvarsspill. I ligaen derimot, har det vært helt annerledes for katalanerne.

På 34 kamper har Barcelona nemlig bare sluppet inn 13 mål. Det er ingenting annet enn helt vanvittige tall.

Christensen har stort sett dannet et fast stopperpar med Ronald Araujo, og mener statistikken er enkel å forklare.

– Vi jobber godt som et lag, det er hemmeligheten. Det er veldig klassisk, men det starter med det første presset. De blir ofte ikke nevnt, men de er viktige for oss i enkelte situasjoner.



Kan ta flere rekorder

Med så lite som 13 baklengsmål har Barcelona muligheten til å ta flere rekorder på slutten av sesongen. Bare sjekk her (kilde: Opta):

Færrest innslupne mål i LaLiga noensinne. Real Madrid (64/65), Barcelona (68/69), Deportivo de La Coruña (93/94) og Atlético (15/16) har sluppet inn 18 mål før.

Real Madrid (64/65), Barcelona (68/69), Deportivo de La Coruña (93/94) og Atlético (15/16) har sluppet inn 18 mål før. Færrest baklengsmål per kamp i en topp 5-liga noensinne. Cagliari (69/70) slapp inn elleve mål på 30 kamper, som gir 0,37 baklengs per kamp. Holder Barcelona nullen i resten av kampene, ender snittet på 0.34. Ett baklengs til gjør at det skiller noen få promille i favør Cagliari.

Cagliari (69/70) slapp inn elleve mål på 30 kamper, som gir 0,37 baklengs per kamp. Holder Barcelona nullen i resten av kampene, ender snittet på 0.34. Ett baklengs til gjør at det skiller noen få promille i favør Cagliari. Færrest baklengs i en topp 5-liga med 38 kamper noensinne. Chelsea slapp inn 15 mål i 2004/05 med José Mourinho som manager. Andreas Christensen legger ikke skjul på at det er et mål, spesielt etter at det ble to «unødvendige» scoringer imot etter de ledet 4-0 over Espanyol i forrige kamp.

– Man tenker på det når man er så nære. Først og fremst har det handlet om å få med seg mesterskapet hjem. Nå har vi vunnet, så da skal vi prøve å gjøre det. For oss som spiller der bak, så er det viktige rekorder, sier han.

Skal de klare noen av rekordene, må Alexander Sørloth stoppes. Real Sociedad kommer til Camp Nou, og kampen sendes på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play klokken 20.30.