– Chelsea vil snyte Arsenal for stjernespiller i siste liten

Chelsea vil gjøre et forsøk på å snyte Arsenal for Shakhtar Donetsks ukrainske stjernespiller Mykhailo Mudryk i siste liten, selv om Arsenal allerede skal ha blitt enige med 21-åringen om hans personlige avtale. Det skriver flere engelske tabloider, deriblant The Sun.

Chelsea nærmer seg samtidig enighet om å kjøpe den argentinske midtbanestjernen Enzo Fernandez (21) fra Benfica for utkjøpsklausulen på 120 millioner euro, skriver Telegraph.

Fabrizio Romano skriver at overgangen for Fernandez kan bli formell allerede onsdag.

Den nederlandske midtbanestjernen Memphis Depay skal være ønsket tilbake til Manchester United. Men nå gjør Barcelonas trener Xavi det klart at han ønsker at 28-åringen blir værende på Nou Camp, skriver Metro.

Manchester United ønsker samtidig å selge forsvarsspilleren Aaron Wan-Bissaka i januar, selv om 25-åringen har vist gryende form den siste tiden, melder Athletic.

Tottenham er i samtaler med Sporting Lisboa om å kjøpe den spanske høyrebacken Pedro Porro, hevder The Daily Mail.

Newcastle United vil ikke følge opp sin interesse for Borussia Mönchengladbachs franske angriper Marcus Thuram, ettersom manager Eddie Howe vil prioritere å hente spillere i andre posisjoner, skriver Football Insider.

Både Bayern München, Newcastle, Paris St-Germain og Liverpool jakter på Borussia Mönchengladbachs 21 år gamle midtbanespiller Manu Kone. Det skriver overgangsgururen Fabrizio Romano.

Samtidig er både Chelsea, Newcastle United og Bayern München interessert i Leeds Uniteds keeper Illan Meslier, men klubben fra Elland Road vil ikke selge den 22 år gamle franskmannen, melder RMC Sport.

Leicester City-manager Brendan Rodgers håper fremdeles at klubben kan lykkes med å forlenge kontrakten med den 25 år gamle belgiske midtbanespilleren Youri Tielemans. Han har tidligere gjort det klart at han vil forlate klubben når kontrakten går ut i sommer, skriver Goal.

Arsenal er klar til å selge høyrebacken Cedric Soares til Fulham, men foreløpig er overgangen ikke formalisert ettersom Fulham ikke vil møte 31-åringens lønnskrav, skriver Evening Standard.

Evertons engelske stopper Michael Keane sier selv at han er interessert i en overgang til West Ham i januar, hevder Givemesport.

Brasil forsvarsspiller Marquinhos vil i løpet av kort tid forlenge sin kontrakt med Paris St-Germain. Det skriver Le Parisien.