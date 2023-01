– Chelsea vil lytte til bud på Sterling

Chelsea er villig til å lytte på bud på den engelske landslagsstjernen Raheem Sterling, til tross for at 28-åringen ble hentet til Stamford Bridge forrige sommer. Årsaken er ankomsten til Mykhaylo Mudryk, hevder Football Insider.

Chelseas nye eier Todd Boehly har gjort det klart at han vil gjøre store endringer i spillertroppen, noe som betyr at klubben langt i fra er ferdig med shoppingen i januar. Ifølge britiske medier har han satt av 2,5 milliarder kroner til spillerkjøp i januar.

En annen spiller som kan forsvinne fra Chelsea i januar er angriperen Pierre-Emerick Aubameyang. Barcelona har gjort det klart at de vurderer å hente 33-åringen tilbake, men en del usikkerhet knyttes til den mulige overgangen rundt det juridiske, rapporterer The Telegraph.

Arsenal er fremdeles i kontakt med Barcelona for å undersøke mulighetene for å hente den brasilianske vingen Raphinha. Arsenal snuser også på den spanske angriperen Ferran Torres, hevder 90min.

Barcelona har imidlertid satt en prislapp på 100 millioner euro for Raphinha, som kom til Camp Nou fra Leeds i juli, rapporterer spanske Sport.

Samtidig skal Arsenal ha blitt tilbudt å kjøpe Brightons belgiske kantspiller Leandro Trossard. 28-åringen er havnet på kant med klubbledelsen og forventes å forlate klubben i løpet av januar, skriver The Independent.

Arsenal blir også koblet til Real Valladolids spanske høyreback Ivan Fresneda. Men det er uklart om Premier League-lederne vil legge inn et bud på 18-åringen allerede i januar, melder The Telegraph.

Både Manchester United og Arsenal vil forsøke seg med et bud på Real Betis' 22 år gamle brasilianske kantspiller Luiz Henrique, hevder spanske Fichajes.

Manchester United er også interessert i å signere den 21 år gamle nederlandske forsvarsspilleren Jurrien Timber, påstår The Sun. Manager Erik ten Hag jobbet med unggutten i Ajax og skal ha gitt sine speidere beskjed om å følge Timbers progresjon de neste månedene.

Liverpool skal ha bestemt seg for å legge inn et bud på Wolves -og Portugal-profilen Ruben Neves i januar, påstår tabloiden The Mirror.

Franske Téléfoot skriver at PSG er ute på en dobbel Thuram-jakt. Klubben er en av mange som er interessert i Marcus Thuram, Mönchengladbachs angrepsprofil. Men klubben vil også ha hans lillbror Khéphren Thuram, som har storspilt på midtbanen til Nice den siste tiden.

Tyske TZ melder at keeperen Yann Sommer er høyaktuell for Bayern München. Ingen andre keepere er for øyeblikket aktuelle, skriver TZ. Opplysningene kommer samtidig som sveitsiske Blick skriver at Bayern München har innledet nye samtaler med Mönchengladbach om å hente Sommer.