Chelsea skal lide seg til finalebillett: – En glede

BARCELONA (TV 2): Foran over 70.000 tilskuere på Camp Nou skal Emma Hayes og hennes lag forsøke på noe ingen har klart før dem.

Med 1-0 i favør spanjolene fra det første semifinaleoppgjøret, er kampen mellom Barcelona og Chelsea i Champions League vidåpen før returoppgjøret på Camp Nou.

– Ingen trenger å fortelle oss at hver eneste av deres spillere er fantastiske, sa Chelsea-trener Emma Hayes på pressekonferansen dagen før kamp.

– Vi ser frem til å spille på denne fantastiske stadion. Det er utvilsomt at med den historien de har her, så må vi spille på vårt beste, la hun til.

For det er en utfordring ingen har maktet før dem det som venter London-laget torsdag kveld.

Barcelona-kvinnene har aldri tidligere tapt en kamp på Camp Nou. De tre siste oppgjørene de har spilt der i Champions League har endt med to 5-1- og én 5-2-seier.

I Champions League totalt sett, har ikke Barcelona tapt en hjemmekamp på over fem år.

Sist katalanerne tapte på hjemmebane i europeisk sammenheng, var mot Lyon 28. mars 2018 (0-1). Siden den gang har de vunnet 19 strake hjemmekamper i CL.

– Det er en fotballkamp og det står 1-0. Vi har fremdeles en fair sjanse til å få til dette, sier Hayes.

– Ingen benekter at de er et fantastisk lag med en fantastisk historie, spesielt her.

Et drøyt døgn før avspark, var det solgt 65.000 billetter til oppgjøret.

Nyheten om at superstjernen og kaptein Alexia Putellas er med i kamptroppen og kan gjøre comeback etter over ni måneder på sidelinjen med skade, skal ifølge ryktene ha satt ytterligere fart på billettsalget – uten at noen nye tall er offentlig bekreftet.

Caroline Graham Hansen og Alexia Putellas gir hverandre en god klem etter kvartfinalen mot Roma. Nå er sistnevnte tilbake i en kamptropp for første gang siden hun pådro seg en alvorlig kneskade i fjor sommer. Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a

– I morgen blir en spesiell dag, uttalte Barcelona-trener Jonatan Giráldez i et intervju med TV 2.

– Det blir spesielt fordi det er en semifinale mot et fantastisk lag og fordi fansen vår kommer til å levere på tribunen. Nå er det opp til oss å levere på banen for at vi skal nå målet vårt om en finale, avsluttet Barca-sjefen.

Hayes mener hun og Chelsea ikke kjenner på presset.

– Dette er en glede. En Champions League-finale står på spill. Da trenger spillerne ingen ytterligere motivasjon, sier Chelsea-sjefen.

– Vi elsker å lide og vi er så godt forberedt som det er mulig å bli.

