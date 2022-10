Chelsea-manager Emma Hayes må ta pause etter akutt inngrep

– Sist tirsdag gjennomgikk jeg en akutt hysterektomi etter min pågående kamp med endometriose, opplyser Chelsea-manager Emma Hayes i en uttalelse på klubbens nettsider.

45 år gamle Emma Hayes har hatt stor suksess som manager for klubbens kvinnelag, men hun må ta en pause.

– Jeg er nå i bedring og vil trenge tid og tålmodighet for å komme tilbake som helt frisk, sier hun i uttalelsen.

SUKSESSMANAGER: Emma Hayes har hatt stor suksess i Chelsea. Foto: Yui Mok

Denise Reddy kommer til å lede Maren Mjelde, Guro Reiten og resten av Chelsea-stjernene sammen med Paul Green inntil videre.

– Vi har bygget opp et enormt team over mange år, og vi har tatt i bruk en veldig tverrfaglig tilnærming slik at vi skal være i stand til å håndtere utfordringer som dette når de oppstår. Vi har full tillit til Paul, Denise og alle ansatte, sier Hayes.

Endometriose er en tilstand der vev av liknende type som slimhinnen i livmoren vokser utenfor livmorhulen, ifølge NHI. Med hysterektomi innebærer det at livmoren fjernes, skriver samme nettsted.

Chelsea ligger på fjerdeplass etter tre kamper i ligaen.

– Vi er ikke i tvil om at laget vil gjøre alt for å opprettholde sitt høye nivå, sier Hayes videre, før hun kommer med en beskjed til fansen:

– Dere hører meg brøle fra andre siden av banen hver uke, men nå ønsker jeg å høre dere enda høyere fordi jeg skal sitte hjem og se laget på TV frem til jeg er tilbake.

Hayes har vunnet fem ligatitler med Chelsea siden hun tok over ansvaret i 2012.