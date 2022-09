Champions League-sensasjon fikk sjokk: – Hadde aldri forventet det

– Hva skal jeg si? Jeg har fått litt tid til å fordøye det og tenke over det. Det har vært helt utrolig morsomt og jeg hadde aldri forventet at det skulle skje. Det har vært mye styr, men morsomt å oppleve alt dette.

Nusa skrev seg inn i historiebøkene da han plasserte ballen lekkert nede i hjørnet i Champions League-debuten mot Porto forrige uke.

17-åringen fra Langhus, født i 2005, ble nemlig tidenes yngste nordmann til å debutere i Champions League. Den forrige rekorden var det Per Ciljan Skjelbred som satt – i 2005.

Legger man til at han også ble tidenes nest yngste målscorer i samme turnering, og også den yngste spillerene til å score i sin første Champions League-kamp noensinne, erkjenner Nusa at uken i etterkant har vært ganske så overveldende.

Se målet i videovinduet under!

– Visste ikke hva jeg gikk til

– Det gikk ikke helt innpå meg hva som hadde skjedd i starten, for jeg var egentlig bare veldig glad for å ha scoret. Men etter litt tid skjønte jeg var mer enn det, sier han, og legger til:

– Det er veldig gøy å sette rekorder og å skrive seg inn i historiebøkene.

Nusa utmerket seg raskt som et supertalent da han herjet på Stabæks venstrekant i fjor. I fjor sommer resulterte prestasjonene i overgangen til Club Brygge verdt omtrent 30 millioner kroner.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men jeg har lært masse gjennom det året her. Det tok litt tid å tilpasse seg et nytt land, for det er et annet «game» her enn i Norge. Jeg var vant til Eliteserien, men når jeg kom hit merket jeg et annet fokus. Det testet meg, men jeg har kommet veldig bra ut av det, sier Nusa.

Om fysikken: – Ser det i speilet

Han forteller videre om de store fysiske stegene han har tatt siden overgangen.

– Det er et av hovedpunktene de ville jobbe med meg på. Fra starten har jeg jobbet veldig bra med det. Jeg har bygge en bedre fysikk, og det er viktig når man kommer ut i Europa. Jeg har jobbet tett med fysio-teamet og lagt ned mange timer, sier Nusa til TV 2 og legger til:

– Jeg ser på meg selv i speilet og ser forskjellen.

HERJET: Antonio Nusa i duell med Lillestrøms Tobias Svendsen under en eliteseriekamp i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB

På neste spørsmål om hvilke andre ting som har vært avgjørende for at han har tatt store steg så raskt, svarer 17-åringen at han tror en av hans store styrer er å bevare fokuset.

– Jeg føler jeg er en person som ikke lar suksessen henge ved meg og at jeg hele tiden setter meg nye mål. Jeg føler at jeg, selv om ting skjer, fokuserer mot det neste og aldri er fornøyd. Jeg vil bare pushe på mer. Det tror jeg har vært en nøkkel.

NFF-uttaket: – Har vært litt snakk

Morgenen etter målet mot Porto gjorde TV 2 det kjent hvorfor Champions League-sensasjonen ikke var tatt ut til Norges U18-kamper mot Island og Sverige 21. og 27. september.

At Nusa ble vraket som følge av at fraværet hans fra fra G18-samlingen i juni ble betraktet som ugyldig av NFF vakte reaksjoner.

NFFs toppfotballsjef Truls Dæhli forklarte situasjonen med at forbundet har en regel om at hvis man står over et uttak, må man også stå over neste.

Nusa ville ikke si mye om uttaket.

– Det har vært litt snakk, men jeg leser ikke så mye om det. For meg går det helt fint, sier Nusa.

– Det ble som det ble. Nå er det bare å se videre. Det har skjedd og er i fortiden, nå ser jeg videre, legger han til.

Inspirert av Haaland

En spennende høst venter. Nusa gleder seg spesielt til kampene mot Atletico Madrid. I Manchester er det en annen nordmann som herjer i turneringen han nettopp ble historisk i.

Erling Braut Haaland står med med tre mål og deler toppscorerlisten sammen med Robert Lewandowski etter to kamper.

INSPIRERENDE: Erling Braut Haaland har hatt en ellevill start på karrieren i Manchester City. Foto: Dave Thompson

Jevnt over synes Nusa det er inspirerende å følge med på hvordan unge nordmenn i Europa presterer.

– Det er gøy å følge med på. Det er lett å bli inspirert når man ser på Haaland. Når du ser på dem, så ser man at alt er mulig. Jeg synes det er veldig gøy å følge med på alle sammen, forklarer han på Nettavisens spørsmål.

Nylig signerte Nusa en ny kontrakt med den belgiske storklubben. Den strekker seg til 2025.

Nusa er sikkert på at han er på rett sted med tanke på videre utvikling.

– Jeg var aldri i tvil. Jeg føler Brugge er et veldig bra sted for meg å utvikle meg videre på. Jeg har alle muligheter her og det kan bare gå en vei herfra, forklarer han.