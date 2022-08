Champions League-drømmen knust

Dinamo Zagreb-Bodø/Glimt 4-1 e.e.o (4-2 sammenlagt)

Se Albert Grønbæks mål som tente Glimts håp i videovinduet øverst!

Bodø/Glimt fikk en marerittstart i Zagreb, men klarte å kjempe seg tilbake i kampen.

Håpet levde helt til 116 minutter var spilt. Kroatene virket sluttkjørte, men ut av ingenting hentet de fram en real sluttspurt.

To raske mål knuste Glimts drøm om Champions League-fotball.

– Det er slutt, konstaterte Øyvind Alsaker.

Drømmen var å yppe seg med de største klubbene i Champions League, men selv om det i kveld trolig virker som tidenes nederlag, kan Glimt-spillerne se fram mot en innholdsrik høst.

Glimt kan nemlig trøste seg med rundt 100 millioner kroner og plass i Europa League. Der kan lag som Arsenal og Manchester United vente.

Her slipper Glimt-supporterne jubelen løs

– Det var nesten, men nesten er ikke godt nok

Glimt var fire minutter fra straffesparkkonkurranse, men sitter nok igjen med følelsen av at de burde avgjort kampen før.

– Det var nesten, men nesten er ikke godt nok, sier Kjetil Knutsen til TV 2 etter kampen.

– At det var så nært: Gjør det ekstra vondt?

– Det gjør vondt på den måten at jeg føler... Hadde vi klart å holde hodet kaldt og skjønt at de var tomme. Vi styrer hele spillet... Men vi gir momentum til de igjen, vi mister ballen på ugunstige tidspunkt. Definisjonen på graden av skuffelse er ikke så viktig. Vi klarte det ikke.

SKUFFET: Amahl Pellegrino kom til flere sjanser i Zagreb, men det ville seg ikke for Eliteseriens toppscorer. Foto: Darko Bandic

Glimts nøkkelspiller Hugo Vetlesen var naturligvis en nedbrutt mann etter kampen.

– Akkurat nå er det veldig kjipt, sier Hugo Vetlesen til TV 2.

– Vi skal være stolte over oss selv. At vi kommer til Europa League er et steg i riktig retning. Vi er så, så nær Champions League. Det er veldig bittert, men vi kan se frem mot en spennende høst. Men akkurat nå er det blytungt å være så, så nære.

Pengedryss Foruten at taperen av siste runde i Champions League-kvalifiseringen får utbetalt 49 millioner kroner, venter 35,7 millioner kroner for deltakelse i gruppespillet i europaligaen. Hver seier der gir 6,2 millioner kroner, mens uavgjort belønnes med 2,1 millioner. Puljevinnerne mottar 10,8 millioner og toerne halvparten. For avansement til cupspillet venter følgende premiesatser: Første utslagsrunde: 4,9 mill. kroner Åttedelsfinale: 11,8 Kvartfinale: 17,7 Semifinale: 27,6 Finale: 45,3 Vinner: 39,4. @NTB

Knutsen nådeløs med eget lag

Til pause var det kroatene som hadde avansementet i lomma. Glimt-sjef Kjetil Knutsen var lite imponert over egne spillere.

– Fortsetter vi slik er vi ute. Da kan vi drite i... Vi har gitt dem to mål. Vi sa vi skulle være modige, vi har vært det motsatte, sa Knutsen til TV 2.

– Det er rett og slett en preget gjeng som har spilt førsteomgang.

Og det spørs om ikke han var enda hardere med spillerne inne i garderoben. I løpet av andreomgang tok Glimt fullstendig over kampen.

Etter kampen utdyper Knutsen:

– Utrolig skuffet over førsteomgang. Helt motsatt av det vi skulle gjøre. Vi skulle være modige. Vi slipper inn to helt horrible mål. Andreomgang får vi momentum i kampen. Da er de helt tom, og vi skulle gått for 2-2, sier Glimt-sjefen.

Knutsen nådeløs med eget lag: – En preget gjeng

Marerittstart

Kroatene tok umiddelbart kontroll over kampen og allerede etter fire minutter kunne de juble for scoring.

Glimts stoppere gikk i samme duell og tapte den mot Bruno Petkovic. Dermed var det fri bane for Mislav Orsic. Kantspilleren så ut til å rote det til, men klarte til slutt å hamre ballen høyt i mål.

– En fryktelig åpning for Kjetil Knutsen.

Se åpningsmålet til Dinamo Zagreb

Kroatene doblet kort tid etterpå da Bruno Petkovic på vakkert vis brassesparket inn kampens andre mål.

Dermed var det hjemmelaget som hadde avansementet i lomma da lagene gikk til pause.

Se praktmålet

Rekordkjøpet tente håpet

Før playoff-kampene valgte Glimt å gjøre danske Albert Grønbæk til tidenes dyreste signering i norsk fotball. Glimt skal ha brukt 26 millioner på nyervervelsen.

Og hvem tok hovedrollen i andreomgang? Albert Grønbæk.

Dansken vartet opp med et øyeblikks magi da han dro seg gjennom forsvaret. Alene med keeper var han sikker. Dermed var lagene like langt.

– Dersom han sikrer avansement vil det jo være småpenger og lommerusk, utbrøt Øyvind Alsaker.

– Albert Grønbæk kan vise seg å være tidenes investering, supplerte Jesper Mathisen.

Grønbæk sender Glimt til himmels

Flere mål i ordinær tid ble det ikke. Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

Glimt dominerte også store deler av ekstraomgangene, men fire minutter før slutt scoret hjemmelaget målet, som sendte Glimt til Europa League.

To minutter senere scoret kroatene igjen.

Dermed blir det Europa League for Bodø/Glimt til høsten.