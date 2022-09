Celin Bizet Ildhusøy åpner opp om PSG-exiten

– Det har vært bra og det er en veldig fin gjeng. De er nesten litt for snille. De har tatt meg veldig godt i mot og jeg trives helt ekstremt godt, sier 20-åringen til TV 2.

Hun er tilbake på landslagssamling med Norge for første gang siden fotball-EM i England i sommer.

Siden da har hun byttet arbeidsgiver fra den franske storklubben PSG til engelske Tottenham, hvor hun har signert en kontrakt ut 2025.

Det var under og etter mesterskapet i sommer at Bizet Ildhusøy kjente at hun hadde behov for en forandring i klubbhverdagen etter å ha vært ett år i PSG.

– Jeg kjente at jeg trengte litt spilletid. Etter EM tenkte jeg at jeg kanskje måtte ta et valg, forteller hun.

Det var i juli i fjor at den da 19-årige angrepsspilleren byttet ut hverdagen i Toppserien og Vålerenga med proffliv i Paris.

Utadvendt og eventyrlysten som hun er, gjorde hun seg raskt bemerket blant nye lagvenninner:

Men starten på oppholdet i Paris var også tøft psykisk, fortalte hun TV 2 i fjor høst. Det var utfordrende med et nytt språk og lite spilletid.

Hun endte til slutt med 187 minutter spilletid og null scoringer fordelt over åtte kamper i serie, cup og Champions League.

– Jeg er veldig glad for at jeg dro til PSG selv om jeg nesten ikke spilte noe som helst. Jeg lærte ekstremt mye og føler nesten at jeg hoppet over noen steg da jeg dro rett dit, forteller den ferske Tottenham-spilleren.

Celin Bizet Ildhusøy er på samling med det norske a-landslaget denne uken. Her under tirsdagens økt på Ullevaal Stadion. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Så jeg «ofra» det året for å sitte på benken og lære mer.

20-åringen synes likevel det var tungt å ta valget om å forlate Paris, hvor hun hadde funnet seg godt tilrette i by og klubb.

– Det var kjipt å dra fra PSG og alt det som var bra der: konkurransen på trening, spillerne og så sånn. Det var kjipt, men jeg er glad for at jeg gjorde det jeg gjorde nå, sier hun om avgjørelsen.

– Hvordan ser du forskjellen på fransk og engelsk fotball så langt da?

– I PSG hadde man mer en egen rolle og man kan gjøre litt som man vil siden laget likevel er så bra, men i Tottenham er det litt mer lag og fokus på hvordan vi skal spille ut motstandere, formasjon og så videre. Nå lærer jeg noe annet også, så da blir det et nytt år med læring for meg, sier Ildhusøy og smiler.

Norges VM-kvalifiseringskamp mot Belgia ser du fredag 2. september klokken 20.30 på NRK.